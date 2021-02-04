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與張藝謀合作「影」 58歲影業旗手張昭去世

中國新聞組／北京4日電
電影人張昭因病去世。(取材自微信)
電影人張昭因病去世。(取材自微信)

音樂人趙英俊因病去世令歌迷唏噓不已。3日晚上電影人張昭也因病去世，終年58歲。張昭曾先後創立光線影業、樂視影業，曾與張藝謀合作「歸來」、「影」等作品，被認為是中國電影業最有影響力的旗手之一。

紅星新聞報導，在互聯網時代，電影行業面臨著全鏈條式的系統創新。有著豐富互聯網和影視行業經驗的張昭將這兩者糅合在了一起。

2006年，張昭創立光線影業，任職總裁。至2010年的四年期間，光線影業出品並發行了20餘部商業電「中國電影業最有影響力的人物之一」。

2011年張昭離開光線影業，創立樂視影業，任職CEO及執行董事。2013年北京國際電影節，張昭宣布了樂視影業2013年出品/發行的10部影片，以及2014年出品/發行的16部影片計畫，其中包含「敢死隊3」、「機器軍團」等好萊塢製作。

2013年5月28日，張藝謀簽約樂視影業並擔任公司藝術總監，與樂視影業因創新而攜手，共同打造互聯網時代電影公司。張昭曾與張藝謀合作了「歸來」、「影」等作品。

2018年3月27日，樂視影業董事長、CEO張昭發布內部信，稱公司將正式更名為樂創文娛。更名後，張昭仍出任樂創文娛董事長、CEO。2019年7月，張昭出任復星集團集團副總裁、影視集團CEO；2020年5月，張昭辭去複星集團副總裁、復星影視集團CEO、复逸文化CEO的職位。

電影 CEO 中國

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