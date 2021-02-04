我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

李子柒YouTube訂閱量1410萬 再創金氏紀錄

記者林宸誼／北京4日電
李子柒YouTube訂閱量達1410萬創新高，刷新金氏世界紀錄。（取材自微博）
李子柒YouTube訂閱量達1410萬創新高，刷新金氏世界紀錄。（取材自微博）

金氏世界紀錄官方微博日前發布，被譽為「古風美食第一人」的網紅李子柒，於1月25日以1410萬的YouTube訂閱量，刷新了去年7月同樣由她創下的「最多訂閱量的YouTube中文頻道」稱號。

中國日報報導，李子柒於2017年在YouTube發布第一支影片「用葡萄皮做裙子」，先前李子柒已在中國網路發布多個由自己創作的短片作品。

金氏世界紀錄官微形容，李子柒在影片中展現的田園生活，讓大家十分嚮往，即使自己身處於高壓環境中，但看到李子柒的影片，內心總會變得坦然、安靜，即使身處於鬧市之中，內心依舊平靜。

騰訊新聞報導，有網友表示，李子柒所拍攝的美食短影片，不在於她把美食拍得多美，美的是她的製作過程，她會穿著中國傳統服飾，採摘新鮮的蔬菜，整理食材，拾柴點火進行烹調，每一步都充滿著鄉土氣息，儘管有時烹飪的只是平淡無奇的家常菜，卻也給網友們帶來了不同尋常的溫暖。

香港01報導，李子柒曾自述：「大家眼中的生活技能，只是我的求生本能。以前是為了生存，現在是生活」。儘管有部分網友覺得子柒影片更新過慢，影片內容的時間跨度也極度地偏大，但李子柒並不認為「慢」是個問題，她說：「春播夏長，秋收冬藏，天下萬事都有規律」。

李子柒以1410萬的YouTube訂閱量，刷新了由她創下的「最多訂閱量的YouT...
李子柒以1410萬的YouTube訂閱量，刷新了由她創下的「最多訂閱量的YouTube中文頻道」的金氏世界紀錄。（取材自微博）

中國 YouTube 香港

上一則

川男買車抽中：女友1個 爽喊「可直接帶回家嗎？」

下一則

中國網民規模近10億 網路普及率逾7成

延伸閱讀

超狂！美饒舌歌手將2400萬元粉鑽「鑲進額頭」

超狂！美饒舌歌手將2400萬元粉鑽「鑲進額頭」
快看世界／誤會還是辱華？一件文化衫引起的中加爭議

快看世界／誤會還是辱華？一件文化衫引起的中加爭議
羽球／幫我撐5秒！混雙突然變單打 「一打二」還得分

羽球／幫我撐5秒！混雙突然變單打 「一打二」還得分
最萌氣象學家…史島土撥鼠查克 預測春天不遠

最萌氣象學家…史島土撥鼠查克 預測春天不遠

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟