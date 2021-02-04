李子柒YouTube訂閱量1410萬 再創金氏紀錄

李子柒YouTube訂閱量達1410萬創新高，刷新金氏世界紀錄。（取材自微博）

金氏世界紀錄官方微博日前發布，被譽為「古風美食第一人」的網紅李子柒，於1月25日以1410萬的YouTube 訂閱量，刷新了去年7月同樣由她創下的「最多訂閱量的YouTube中文頻道」稱號。

中國 日報報導，李子柒於2017年在YouTube發布第一支影片「用葡萄皮做裙子」，先前李子柒已在中國網路發布多個由自己創作的短片作品。

金氏世界紀錄官微形容，李子柒在影片中展現的田園生活，讓大家十分嚮往，即使自己身處於高壓環境中，但看到李子柒的影片，內心總會變得坦然、安靜，即使身處於鬧市之中，內心依舊平靜。

騰訊新聞報導，有網友表示，李子柒所拍攝的美食短影片，不在於她把美食拍得多美，美的是她的製作過程，她會穿著中國傳統服飾，採摘新鮮的蔬菜，整理食材，拾柴點火進行烹調，每一步都充滿著鄉土氣息，儘管有時烹飪的只是平淡無奇的家常菜，卻也給網友們帶來了不同尋常的溫暖。

香港 01報導，李子柒曾自述：「大家眼中的生活技能，只是我的求生本能。以前是為了生存，現在是生活」。儘管有部分網友覺得子柒影片更新過慢，影片內容的時間跨度也極度地偏大，但李子柒並不認為「慢」是個問題，她說：「春播夏長，秋收冬藏，天下萬事都有規律」。