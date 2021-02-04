中國網民規模近10億 網路普及率逾7成

中國網民規模近10億，網路普及率達70.4%。圖為民眾躺在按摩椅上也不忘玩手機。（中新社）

中國 互聯網絡信息中心（CNNIC）公布，中國網民規模達9.89億，網絡普及率70.4%，網絡影音用戶9.27億。不過，農村網絡普及率僅55.9%，仍有較大提升空間。此外，3成左右的網民月收入在2000至5000元（人民幣，下同，約309.6至774美元）之間。

澎湃新聞報導，CNNIC近日在北京公布最新「中國互聯網絡發展狀況統計報告」表示，截至去年12月，網民規模達到9.89億，較同年3月成長了8540萬，網絡普及率為70.4%。

手機 網民規模達9.86億，較同年3月成長8885萬，網民使用手機上網的比率達99.7%。農村網民則有3.09億，較同年3月成長5471萬；農村地區網絡普及率55.9%，較同年3月提升9.7個百分點。

從收入來看，月收入在2000至5000元的網民群體占比為32.7%；月收入在5000元以上的比例為29.3%，月收入在1000元及以下的占了15.3%。

該報告稱，近年來，網絡扶貧行動向縱深發展取得實質性進展，在網絡覆蓋方面，貧困地區通訊「最後一公里」已打通，截至去年11月，貧困村通光纖比率達98%。

另據文匯報報導，報告指出，中國網絡支付用戶規模達到8.54億，占網民整體的86.4%。網絡零售連續八年全球第一，數字貨幣試點進程亦在全球領先。

目前，網絡購物用戶規模達7.82億，占網民整體的79.1%。伴隨網絡直播成為「線上引流+實體消費」的數字經濟新模式，直播電商 成為廣受用戶喜愛的購物方式，有66.2%的直播電商用戶購買過直播商品。

統計數據顯示，2020年中國網上零售額達到11.76萬億元，較2019年增長10.9%。其中，實物商品網上零售額9.76萬億元，占社會消費品零售總額的24.9%。