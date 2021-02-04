女星整容失敗 鼻尖壞死發黑 還面臨37萬美元違約金

鼻尖發黑的高溜。（取材自微博）

女演員高溜微博 日前發長文，講述了自己做醫美鼻子整形失敗的不幸遭遇。文章稱，術後不但沒變美，還出現排異、發炎，甚至壞死等症狀，因此失去了工作，損失片酬40萬元（人民幣，下同，約6.19萬美元 ），面臨高額的違約賠償200萬元（約30.9萬美元）。不僅如此，她還表示，自己在事後才知道相關整形醫院不具備開展該項目的資質。

紅星新聞報導，該醫療美容機構相關工作人員黃小姐稱此事需要走司法程序解決，目前「雙方都已經聘請了律師，正在走司法程序」。

高溜是女歌手、演員，曾演過電影 、網劇，也發行過單曲。她文中表示，自己畢業於北京電影學院。

高溜稱，去年10月29日她在廣州「熙施時光醫療美容門診」進行鼻子耳軟骨、肋軟骨和膨體手術，即，從自己身上取下肋軟骨移植到鼻部。高溜稱，術前她曾告知院方，12月和1月要去拍戲，「熙施時光醫院信誓旦旦說沒有任何問題，半個月恢復期，不會影響我新戲開機。」

報導稱，高溜稱經四小時手術植入異體肋軟骨後，鼻部發炎刺痛，排異反應導致鼻子反覆感染，隨後留院觀察。11月1日，院方告知高溜，需要做第二次手術取出假體，在四天內經歷了兩次手術後，情況仍沒好轉，「鼻尖和鼻小柱的皮膚顏色越來越黑，鼻頭壞死，在錯過最佳的治療時機後，11月5日，熙施時光醫院終於決定把我轉院到廣州南方醫院接受治療。」

高溜寫道，事後她了解到，其實手術過程中就已出現狀況，若處置及時，本可得到妥善處理，她認為是院方的一再隱瞞，最終才導致自己的鼻頭壞死毀容。同時，她表示事後查看醫院相關資料，才發現該醫院無「肋骨鼻」手術相關資質。

根據高溜發布的照片可見，其鼻尖有一塊區域呈明顯黑色。其發布在微博的一張廣州南方醫院的入院記錄顯示，該醫院門診檢查後，以「隆鼻術後鼻畸形（隆鼻術後感染）」收治。

高溜自稱，由於整容失敗，她無法按時進組拍戲，除了損失40萬的片酬外，還將面臨違約賠償200萬元。高溜稱「因受不了打擊，曾想跳樓輕生」。