殲20十年磨一劍 成中國空戰利器

10年來，中國 第一型隱身戰機「威龍」殲20，不斷提升性能，加速形成戰鬥力，成為搏擊長空、懾控蒼穹的空戰利劍。

大公報報導，從2011年1月11日成功首飛，到七機同框；從開彈艙展示6枚霹靂空空導彈，到測試數倍增強火力的「野獸模式」；從4000米高原演訓，到整旅建制列裝空軍航空兵；從裝配俄製發動機，到換裝國產渦扇-10C…殲20通過一次次的考驗，殲20規模不斷擴大，夯實了空軍高端戰機力量。

2011年1月11日，中國自主研發的首款隱身戰機殲20飛機在成都完成首次試飛。這是解放軍航空武器裝備建設的一次重要飛躍。殲20代號「威龍」，最大起飛重量達37噸，是一款重型的多用途戰鬥機，採單座、雙發、全天候多用途隱身戰機，能夠以超音速速度執行空對空、空對地作戰任務，是繼美國 F-22「猛禽」和F-35「閃電II」之後世界上第三款進入量產的第五代隱身戰鬥機。

2020年2月，殲20首次曝光外掛複合掛架。機翼下方外側掛點各安裝2個3聯裝複合掛架，可混合掛載空空導彈、空地導彈、制導炸彈、火箭彈等。4個掛點最多可增加12枚導彈，總數達到18枚，數倍增強火力。在執行秘密突防任務時，可只使用彈艙攜彈的隱身模式。而當在敵方防空力量被壓制的情況下，可使用掛架進行飽和攻擊。這讓殲-20作為新一代空戰平台擁有更多的戰場運用場景。