川男買車抽中：女友1個 爽喊「可直接帶回家嗎？」

一名單身男子到四川省資陽市一家汽車展售中心買車，參加抽獎活動意外抽中「女朋友」，讓他當場樂壞了。(視頻截圖)

廠商經常會舉辦抽獎活動，以提高民眾上門購物的機會。近日四川省資陽市一家汽車 展售中心舉辦買車抽獎活動，就有一名男子抽中「獎勵：女朋友一個」，本以為只是開玩笑，沒想到真有一位單身正妹走向他，當場喜獲「女朋友」讓他既興奮又緊張。

快看視頻報導，一名男子到資陽市一家汽車展售中心選購新車，而當時展售中心正好舉辦抽獎活動，該男子抽出一張彩券寫著獎勵「女朋友一個」，隨後果然出現一名正妹肩披「女朋友」的紅布條從後方走出來，令他興奮不已，當場衝向正妹身邊直呼，「可以直接帶回家嗎？」

汽車展售中心的業務員見到男子如此興奮，感緊拉住男子並解釋到，現在正準備過年了，所以特地舉辦創意聯誼活動，並向抽中「女朋友」的男子說明，「你們倆剛好都單身，我介紹你們互相認識，等等你們互加微信 ，但之後能不能成就看你們了」。

網友也對這場創意相親活動非常感興趣，紛紛留言表示，「還真有夫妻相」、「我買車怎麼沒這種待遇」、「我也單身，我也要去買車」、「我對這家車行印象大加分」、「買車抽女友還真是不錯，老闆請問下一期什麼時候再辦？」