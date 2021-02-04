唱紅「大王叫我來巡山」 趙英俊43歲癌逝 微博「最後一篇」告別

歌手趙英俊病逝。（取材自微博）

「沒辦法，對手太強大…」曾創作歌曲「送你一朵小紅花」、「大王叫我來巡山」的知名音樂人趙英俊經過兩年多艱苦的戰鬥，還是輸給癌症 ，3日他在北京病逝，享年43歲。當晚他的「瀟灑哥」微博 發送「留給這個世界的最後一篇小作文」，字裡行間流露出的對人生的不捨，「我還沒娶到我愛的人為妻，還沒有生一個孩子…」，眾多電影 人、音樂人紛紛發文悼念這位才華縱橫「瀟灑哥」的離去。

綜合媒體報導，出生於遼寧撫順的趙英俊原名趙健，藝名正是來自趙本山的小品。

2004年，趙英俊參加「我型我秀」節目入行，隨後憑藉音樂才華為眾多影片創作主題曲，也客串過多部電影。他創作的「大王叫我來巡山」、「悟空傳」、「唐人街」、「女兒國」，以及「港囧」中王菲演唱的「清風徐來」等歌曲都因旋律朗朗上口、歌詞精煉風趣而頗受歡迎。

趙英俊最後一部作品是正在上映的「送你一朵小紅花」，片中抗癌情節與他本人經歷重合。據歌手張靚穎在微博透露，趙英俊當時已身患癌症，是吃著止疼藥在家錄完這首遺作。

在微博「最後一篇小作文」中，趙英俊延續自己開朗、豁達的性格，也勸家人和好友不要為他悲傷太久，「當你們看到這篇文字的時候，就說明我已經離開這個世界了」，「經過兩年多艱苦卓絕的戰鬥，還是輸給了癌症」。

他勸大家好好生活，「音樂放起，咚次咚次嗨起來，小酒喝起來，用你們的狂歡送我最後一程，酷斃了！」他也希望大家「別那麼快的將我遺忘……」、「我太愛這個世界了…太愛音樂和電影了……」。真心剖白的文字令不少粉絲感受他的真性情、紅了眼眶。

演員徐崢曬出了趙英俊在2021年1月1日新年發出的朋友圈，上面寫著：剛過去這一年，真的是不容易，經歷了那麼多的考驗，但有最親的人陪在身邊，再大的苦難也都迎刃而解……。他還寫道：只要你堅定地熱愛生活，堅持學習，心存正義，保護好你愛得人……愛你們。

好友包貝爾更是曬出與其在前一天的聊天記錄，「我愛你」成了他最後留下的一句話。