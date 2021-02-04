我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

唱紅「大王叫我來巡山」 趙英俊43歲癌逝 微博「最後一篇」告別

中國新聞組／北京4日電
歌手趙英俊病逝。（取材自微博）
歌手趙英俊病逝。（取材自微博）

「沒辦法，對手太強大…」曾創作歌曲「送你一朵小紅花」、「大王叫我來巡山」的知名音樂人趙英俊經過兩年多艱苦的戰鬥，還是輸給癌症，3日他在北京病逝，享年43歲。當晚他的「瀟灑哥」微博發送「留給這個世界的最後一篇小作文」，字裡行間流露出的對人生的不捨，「我還沒娶到我愛的人為妻，還沒有生一個孩子…」，眾多電影人、音樂人紛紛發文悼念這位才華縱橫「瀟灑哥」的離去。

綜合媒體報導，出生於遼寧撫順的趙英俊原名趙健，藝名正是來自趙本山的小品。

2004年，趙英俊參加「我型我秀」節目入行，隨後憑藉音樂才華為眾多影片創作主題曲，也客串過多部電影。他創作的「大王叫我來巡山」、「悟空傳」、「唐人街」、「女兒國」，以及「港囧」中王菲演唱的「清風徐來」等歌曲都因旋律朗朗上口、歌詞精煉風趣而頗受歡迎。

趙英俊最後一部作品是正在上映的「送你一朵小紅花」，片中抗癌情節與他本人經歷重合。據歌手張靚穎在微博透露，趙英俊當時已身患癌症，是吃著止疼藥在家錄完這首遺作。

在微博「最後一篇小作文」中，趙英俊延續自己開朗、豁達的性格，也勸家人和好友不要為他悲傷太久，「當你們看到這篇文字的時候，就說明我已經離開這個世界了」，「經過兩年多艱苦卓絕的戰鬥，還是輸給了癌症」。

他勸大家好好生活，「音樂放起，咚次咚次嗨起來，小酒喝起來，用你們的狂歡送我最後一程，酷斃了！」他也希望大家「別那麼快的將我遺忘……」、「我太愛這個世界了…太愛音樂和電影了……」。真心剖白的文字令不少粉絲感受他的真性情、紅了眼眶。

演員徐崢曬出了趙英俊在2021年1月1日新年發出的朋友圈，上面寫著：剛過去這一年，真的是不容易，經歷了那麼多的考驗，但有最親的人陪在身邊，再大的苦難也都迎刃而解……。他還寫道：只要你堅定地熱愛生活，堅持學習，心存正義，保護好你愛得人……愛你們。

好友包貝爾更是曬出與其在前一天的聊天記錄，「我愛你」成了他最後留下的一句話。

趙英俊去年才為抗癌電影「送你一朵小紅花」製作、演唱主題曲。（取材自微博）
趙英俊去年才為抗癌電影「送你一朵小紅花」製作、演唱主題曲。（取材自微博）

癌症 電影 微博

上一則

緬甸政變 中俄拖延聯合國安理會譴責行動

下一則

全程有保安…進武漢病毒所會石正麗 世衛專家含蓄稱：有收穫

延伸閱讀

半年不見大S 汪小菲終於赴台團圓

半年不見大S 汪小菲終於赴台團圓
華為搶註冊姚安娜商標 任正非就「公權私用」內部致歉

華為搶註冊姚安娜商標 任正非就「公權私用」內部致歉
中國女星整形失敗「鼻頭發黑壞死」訴慘痛經歷

中國女星整形失敗「鼻頭發黑壞死」訴慘痛經歷
鄭爽鬧輕生？換頭像！傳將接代孕兒回中國

鄭爽鬧輕生？換頭像！傳將接代孕兒回中國

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟