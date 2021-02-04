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華為出手姚安娜商標戰 任正非為「公權私用」致歉

記者林宸誼╱綜合報導
姚安娜在生日當天出道。（取材自微博）
姚安娜在生日當天出道。（取材自微博）

華為日前新增多條「姚安娜」、「姚思為」等的商標信息，華為3日發布內部說明，表示「社會上有些公司或個人惡意搶註姚安娜商標，我們不得為之。」此外，說明中強調，「任總是第一次公權私用，為此向全體員工道歉。」

華為創辦人任正非小女兒姚安娜日前宣布出道，但有網民發現「姚安娜」商標在去年12月就被其他企業搶註，項目涵蓋珠寶鐘錶。為此，華為已於1月25日為姚安娜申請註冊「姚安娜」、「YAO ANNA」等商標，涵蓋30類方便食品、14類珠寶鐘表、38類通訊服務等領域。目前，這些商標狀態為「註冊申請中」。 

Tech星球報導，這份關於華為發布的「關於公司代理姚安娜商標註冊的幾點說明」指出，首先姚思為是任正非女兒，姚安娜是她的藝名。其次，社會上有些公司或個人惡意搶註姚安娜商標，因此任正非不得為之，若自己不註冊，商標會被持續的惡意搶註。

根據中國商標法的規定，公民必須用公司名義或持有個體工商營業執照才可申請註冊商標，姚安娜剛畢業，還沒有註冊自己的公司，所以任正非委託智慧財產權部代理註冊，以後再轉讓給姚安娜的工作室，費用由她支付。

聲明最後提到：任總是第一次公權私用，為此向全體員工道歉。

報導指出，姚安娜上個月14日加入天浩盛世，當時她轉發微博宣布自己進軍演藝圈，消息迅速登上微博熱搜第一名。姚安娜身上除了「哈佛畢業」外，最具代表性的標籤是「華為千金」。

2019年2月，任正非接受BBC專訪時就說：「我有三個小孩，其實我都很關注他們，但是他們各人有個人的個性，我們之間不能完全和諧相處。」

任正非提到，當時為了打開國際市場，在國外一待就是幾個月，小孩基本上很少有往來，很虧欠他們。其實小孩都是靠自己的努力，自己對自己要求很高。

對於華為申請註冊「姚安娜」，有網民批任正非也學會炒作，「任總第一次失誤」，酸「其他叫姚安娜的人要改名了吧」，直言「不用道歉，少買點熱搜就好了」。

華為總裁任正非。（本報資料照片）
華為總裁任正非。（本報資料照片）

姚安娜 任正非 華為

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