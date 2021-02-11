故宮揭秘 乾隆除夕也看春晚 初一團圓飯吃2遍

紫禁城一隅。 （記者呂佳蓉／攝影）

農曆新年是華人 最重要的傳統節日之一，從老祖宗開始，家家戶戶除舊布新、張燈結綵、穿新衣、吃團圓飯迎接新的開始。你可曾想過古代皇帝是怎麼過年的？今年北京 故宮博物院聯手騰訊製作的「故宮賀歲」揭秘了乾隆皇帝如何過年。

對比現代人在過年期間是用來團聚與休假，古代皇帝的新年可是忙得很，可謂是「趕場王」，一刻不得閒。

近年來北京故宮以辦展覽、拍影片方式，讓後人一窺皇帝如何過年。去年故宮辦了「紫禁城裡過大年」，首次還原清代過年場景。

•除夕 早起祈福 春晚看整天

乾隆在除夕這天早上即有行程。起床後先到各處佛堂祈福，接著邊吃早膳，邊看承應戲。「承應戲」是逢時按節演出與節慶相關的吉祥劇目。除夕的承應戲通常是上演「昇平除歲」與「福壽迎年」，一般在八至十小時不等，在除夕與大年初一這兩天，演出時間更長，經常是通日不絕。

承應戲的舞台宏偉壯觀，幾十名至百名的表演者時常在雙層或三層的戲台上演出。說新年期間的承應戲是「紫禁城春晚」也不為過，不同的是當時的平民無法見到「紫禁城春晚」。

•初一 半夜上工 一系列祭拜

來到大年初一，乾隆從天未亮就開始「工作」趕場。子夜（晚上11到凌晨1時）元旦開筆，四更天（即凌晨1時到3時）有一系列祭拜活動，還有卯時（5時到7時）一刻的元旦朝賀。

初一，對乾隆而言也是不斷的吃。早飯按習俗要吃餃子。皇帝吃的餃子裡會包上銅錢，四、五顆就可能有兩顆包上錢幣，大幅提高皇帝的「中獎」機率。

紫禁城禮教嚴格，吃團圓飯採男女有別。早膳與後宮嬪妃一起吃，晚膳（中午飯）則和皇子與大臣們吃。

據史料所記，乾隆48年的早膳就有28道菜，不乏肥雞、羊肉、鹿尾、鴨子等菜色，其中有4道菜用燕窩烹製；晚膳食譜 則除大菜外另有瓜果點心。

•初二至初十 邀大臣喝茶作詩

初二至初十間有年會。清朝年會始於康熙，以酒宴的形式舉行，到了乾隆時期像是文人雅集。乾隆的茶宴沒有酒肉，宴請的多是近侍大臣，和珅、紀曉嵐、鄂爾泰、張廷玉等人都曾在名單上。據悉，乾隆不光喝茶，有時會拉著大臣作詩。

乾隆皇帝儘管在新年忙碌，但也有假期。通常在臘月二十左右，各級官府同時封印，正月再擇吉日開印，恢復正常辦公。

另一個冷知識是，皇帝過年也會發壓歲錢，即「饋歲」，禮物有如意、荷包、鼻煙壺、金元寶等，精美的刺繡荷包裡面裝著金銀元寶、金銀錢、玉墜子等。