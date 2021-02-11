我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

青藏科考 探尋4億年前地球生命演化奧秘

中國新聞組／北京11日電
第二次青藏高原科考研究隊估算冰川儲量。（取材自央視）
第二次青藏高原科考研究隊估算冰川儲量。（取材自央視）

20世紀70年代，中國開展第一次青藏科考，闡明高原地質發展的歷史及隆升的原因；2017年啟動的第二次青藏科考，圍繞地球2億年到4億年之間生命演化的歷程做深度分析，科學家在羌塘高原無人區踏勘二疊紀、三疊紀等地層尋找化石，解讀地球生命演化的奧秘。

青藏高原是打開地球動力學的鑰匙，而青藏高原隆起的原因是世界科學界關注的熱點科學問題，這對於研究地球歷史有很重要的意義。中國第一次青藏科考當時由2000多名科研人員研究自然條件與自然資源的特點及其利用改造的方向和途徑。2017年啟動的第二次青藏科考持續5年以上，新京報於2020年9月隨隊採訪，首次結合媒體公開了科考的整個過程。

報導指出，8月30日至10月3日，科考隊在藏北羌塘地層進行古生物科考，於羌塘高原無人區踏勘二疊紀、三疊紀等地層並採集化石；9月5日從拉薩前往納木錯地區，途經念青唐古拉山主峰山腳，科考隊長中科院南京地質古生物研究所研究員張以春說，這片山體研究認為年齡大概在6.4億年到7.4億年，說明念青唐古拉群大概限定在8億年左右，非常古老。

9月7日，科考隊來到色林錯地區，東岸有倫坡拉盆地和尼瑪盆地，是近幾年研究青藏高原隆升非常關鍵的地區；9月15日來到此次科考地點最偏遠的藏北無人區，副隊長中科院南京地質古生物研究所研究員張華在這裡找到了2億多年前的古植物化石──大羽羊齒類化石，張華說，這說明兩億年前這個區域位於暖熱地區。科考隊員還發現一片2.5億年前的腐殖煤。

9月28日科考隊來到文布鄉南村，科考隊員們採集到了腕足類化石，推斷文布鄉所在區域在2.8億年前左右位於南半球中高緯度，且被冰川覆蓋，就像如今的南極洲大陸；10月2日抵達的藏南地區，張以春介紹說，這裡是整個青藏高原最晚閉合的洋盆，通過研究弧前盆地的沉積變化、結構，可知印度板塊和亞歐板塊碰撞之前的環境、地層情況等，非常有價值。

報導並指出，在西藏科考工作的36天裡，隊員們要克服高原無人區艱苦的環境和條件，飲用水不夠，就以雪山融水湊，還得防風防野獸，睡覺也難安穩；有限的熱水限時供應，洗頭都成了奢侈，很多人寧可忍著也不洗。

第二次青藏科考「地氣相互作用及其氣候效應」觀測試驗第三階段在西藏林芝啟動。（新華...
第二次青藏科考「地氣相互作用及其氣候效應」觀測試驗第三階段在西藏林芝啟動。（新華社資料照片）
第二次青藏科考隊利用現代化高新技術到極高海拔冰面作業。（取材自央視）
第二次青藏科考隊利用現代化高新技術到極高海拔冰面作業。（取材自央視）
第二次青藏科考隊員開展工作。（中新社資料照片）
第二次青藏科考隊員開展工作。（中新社資料照片）
2017年啟動的第二次青藏科考持續5年以上。（新華社資料照片 ）
2017年啟動的第二次青藏科考持續5年以上。（新華社資料照片 ）
第二次青藏科考科考隊員丈量、標記、裝封冰芯。（新華社資料照片）
第二次青藏科考科考隊員丈量、標記、裝封冰芯。（新華社資料照片）
第二次青藏高原科考研究隊估算冰川儲量。（取材自央視）
第二次青藏高原科考研究隊估算冰川儲量。（取材自央視）

中國 冰川 印度

上一則

「好想回家過年」 留粵港生哭訴 心繫在港家人

下一則

疫後經濟帶動 中國2021將迎V型反彈年

延伸閱讀

地球融冰超乎想像的慘 研究：恐害數百萬人得遷居

地球融冰超乎想像的慘 研究：恐害數百萬人得遷居
從地球打到外太空！馬斯克和貝佐斯為衛星軌道隔空交火

從地球打到外太空！馬斯克和貝佐斯為衛星軌道隔空交火
發現另個「地球」！天文學家：100萬分之1的機率

發現另個「地球」！天文學家：100萬分之1的機率
登月後探日！中國明年發射太陽探測衛星

登月後探日！中國明年發射太陽探測衛星

熱門新聞

示意圖，圖文無關。(取材自揚子晚報／視覺中國)

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

2021-02-05 12:00
李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
中國明確演藝人員從業規範，違者最重將遭永久封殺。圖為眾多歌手與演員參加「文化中國·四海同春」春節聯歡晚會演出，近日在湖南長沙錄製完成。（中新社）

中國新禁令 藝人有「危害國家統一」等15行為 永久封殺

2021-02-05 18:49
澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。（路透）

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

2021-02-08 08:16
視頻中，中國女留學生在阿德萊德唐人街奶茶店討工資，與老闆發生爭執，老闆朋友扇了她一耳光。（視頻截圖）

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

2021-02-05 10:00
陳金英一度靠賣羽絨服還債。（取材自微信）

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

2021-02-07 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬
川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷