青藏科考 探尋4億年前地球生命演化奧秘

第二次青藏高原科考研究隊估算冰川儲量。（取材自央視）

20世紀70年代，中國 開展第一次青藏科考，闡明高原地質發展的歷史及隆升的原因；2017年啟動的第二次青藏科考，圍繞地球2億年到4億年之間生命演化的歷程做深度分析，科學家在羌塘高原無人區踏勘二疊紀、三疊紀等地層尋找化石，解讀地球生命演化的奧秘。

青藏高原是打開地球動力學的鑰匙，而青藏高原隆起的原因是世界科學界關注的熱點科學問題，這對於研究地球歷史有很重要的意義。中國第一次青藏科考當時由2000多名科研人員研究自然條件與自然資源的特點及其利用改造的方向和途徑。2017年啟動的第二次青藏科考持續5年以上，新京報於2020年9月隨隊採訪，首次結合媒體公開了科考的整個過程。

報導指出，8月30日至10月3日，科考隊在藏北羌塘地層進行古生物科考，於羌塘高原無人區踏勘二疊紀、三疊紀等地層並採集化石；9月5日從拉薩前往納木錯地區，途經念青唐古拉山主峰山腳，科考隊長中科院南京地質古生物研究所研究員張以春說，這片山體研究認為年齡大概在6.4億年到7.4億年，說明念青唐古拉群大概限定在8億年左右，非常古老。

9月7日，科考隊來到色林錯地區，東岸有倫坡拉盆地和尼瑪盆地，是近幾年研究青藏高原隆升非常關鍵的地區；9月15日來到此次科考地點最偏遠的藏北無人區，副隊長中科院南京地質古生物研究所研究員張華在這裡找到了2億多年前的古植物化石──大羽羊齒類化石，張華說，這說明兩億年前這個區域位於暖熱地區。科考隊員還發現一片2.5億年前的腐殖煤。

9月28日科考隊來到文布鄉南村，科考隊員們採集到了腕足類化石，推斷文布鄉所在區域在2.8億年前左右位於南半球中高緯度，且被冰川 覆蓋，就像如今的南極洲大陸；10月2日抵達的藏南地區，張以春介紹說，這裡是整個青藏高原最晚閉合的洋盆，通過研究弧前盆地的沉積變化、結構，可知印度 板塊和亞歐板塊碰撞之前的環境、地層情況等，非常有價值。

報導並指出，在西藏科考工作的36天裡，隊員們要克服高原無人區艱苦的環境和條件，飲用水不夠，就以雪山融水湊，還得防風防野獸，睡覺也難安穩；有限的熱水限時供應，洗頭都成了奢侈，很多人寧可忍著也不洗。