拄枴扛建材走紅 四川獨腿大叔謝絕捐款

在工地杵拐扛建材的「獨腿大叔」走紅。（取材自紅星新聞）

只有一條腿，他拄著枴杖，扛起建材，在工地上勞動著……。最近，這樣一段短視頻感動很多網友。人們稱他為「獨腿大叔」，並紛紛為他點讚。

紅星新聞報導，這位「獨腿大叔」來自四川樂山，是54歲的農民劉志才。日前視頻走紅後，有人向他捐款捐物，被他謝絕，他說：「我要靠自己的努力生存下去！」

寒冷的冬天，本該是棉衣棉褲裹緊的季節。有人在火爐旁、空調間抱怨生活不易，而視頻中的這位大叔卻身著一件不厚的衣服，單腿在工地上幹活。

肩扛著木頭、木板，雖然拄著枴杖，但是行動看起來十分俐落，工作能力不亞於常人。這樣的畫面，打動了很多網友，被大家轉發點讚，「堅強的人都值得尊重」、「努力生活的人最美麗」、「我們有什麼理由不努力」……。

視頻中的主角來自四川省樂山市沐川縣，是今年54歲的農民劉志才。前段時間，劉志才在附近工地打零工，幫人維修養豬場堡坎，扛運建材。有網友在他幹活時，悄悄拍下視頻，上傳到網上，引發了關注。

劉志才的家在沐川縣沐溪鎮官田村，這幾天趁著天氣晴好，他在地裡砍竹子。無論是砍、捆或者是扛竹子，他都得心應手，動作十分流暢。

「我種了有二、三十畝竹子，沒有請過人，都是自己在整，早就練出來了。」劉志才介紹說，在他15歲那年，上山打柴時從樹上跌落，左腿受傷截肢。儘管只有一條腿十分不便，但劉志才並沒有就此消沉，不抱怨、不退縮，拄著枴杖學幹各種農活。

據劉志才表示，自家除了種竹子，還種了果樹、茶葉、藥材、黃柏等。如今，他和年過八旬的父親一起生活，農忙之外，他會在近處打點臨時工，也方便照顧父親，「過去是父親照顧我，現在年紀大了動不了，就該我來照顧他。」

在劉志才拄枴扛建材的視頻走紅後，有人向他捐款捐物，但是被謝絕了。劉志才說，大家不用捐贈，村上和幫扶幹部等都在幫助他，現在有穩定的收入足以支撐他和父親的日常生活，「我還是要靠自己的努力，生存下去！」