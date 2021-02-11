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川軍傳奇俄裔老兵 成都媒體人塑八雕像紀念

中國新聞組／北京11日電
在沙依諾夫銅像交接儀式上，沙依諾夫的大女兒、三兒子沙惠德夫婦和孫子沙飛代表家人出席。（取材自紅星新聞）
在沙依諾夫銅像交接儀式上，沙依諾夫的大女兒、三兒子沙惠德夫婦和孫子沙飛代表家人出席。（取材自紅星新聞）

俄羅斯裔老兵沙依諾夫被徵兵捲入第一次世界大戰和內戰受傷後輾轉進入中國，厭惡戰爭的他，在抗日戰爭全面爆發後，義無反顧地參軍上前線，戰後留在中國成為俄語老師。四川成都媒體人發起塑造了八尊沙依諾夫雕像，分別捐贈給劉氏莊園博物館及沙依諾夫的親人，紀念沙依諾夫傳奇的一生。

紅星新聞報導，沙依諾夫1914年從俄國一所師範院校畢業，擔任鄉村小學教師。第一次世界大戰爆發被徵兵上前線，並在蘇俄內戰中再次被徵兵，他脫離軍隊，越過國境線到中國，輾轉多地從事機械修理技術工作。1934年，沙依諾夫被推薦到劉湘的第21軍戰車大隊任少校技師，為川軍部隊培養了多位機動車駕駛員，維修保養幾十台戰車。

據報導，「他是因為厭戰輾轉到的中國，但是在抗日戰爭全面爆發之後，他又義無反顧地上了前線」，成都媒體人劉勇說，沙依諾夫的手稿記錄了他在南京保衛戰前趕到漢口準備參戰，南京失守，他費盡千辛萬苦搶救回兩輛戰車，逆水上行送回重慶的過程。戰爭結束後，沙依諾夫成為成都七中的俄語老師，91歲過世。

劉勇表示，他是偶然間從沙依諾夫後人處得知，沙依諾夫留下記錄他一生的自傳手稿，於是和多位俄語譯者及愛好者將手稿翻譯成「尋找沙依諾夫──俄羅斯人的成都傳奇」。對應的俄文圖書「60年，一個俄羅斯人的中國傳奇」也隨後發行，並在2012年啟動「尋找沙依諾夫」紀錄片的拍攝，記錄沙依諾夫後代兩次飛赴俄羅斯的尋親之旅。

沙依諾夫雕像由四川美協雕塑專委會秘書長、成都雕塑學會會長嚴永明製作。劉勇說，八尊雕像除捐贈給劉氏莊園博物館，部分計畫贈送給沙依諾夫在俄羅斯的親人，以及參與「尋找沙依諾夫」的部分重要成員，還有沙依諾夫抵達中國前停留的俄羅斯城市「赤塔」當地的圖書館。

日前在沙依諾夫銅像交接儀式上，沙依諾夫的大女兒、三兒子沙惠德夫婦和孫子沙飛代表家人出席。86歲的大女兒沙瑪莉激動的說，「很感謝大家，還原了這麼真實的父親」。她表示，沙依諾夫1937年參與抗日戰爭時，她和舅舅一家都依靠父親工作養活，「但他還是義無反顧地去了」。

劉勇表示，後期將收集更多沙依諾夫生平、書籍和手稿等資料並對外展出。

沙依諾夫的大女兒沙瑪莉落淚。（取材自紅星新聞）
沙依諾夫的大女兒沙瑪莉落淚。（取材自紅星新聞）

中國 俄羅斯 雕塑

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