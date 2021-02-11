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救犬1300隻走紅 四川浪狗活菩薩賣產苦撐

中國新聞組／北京11日電
救助站的大廳也堆滿狗籠子。（取材自新京報）
救助站的大廳也堆滿狗籠子。（取材自新京報）

因為一隻受傷的京巴，68歲的文軍紅迷上了「撿狗」20年。她救了上千隻流浪貓狗，創建個人流浪動物救助站，甚至變賣家產養活牠們，她被視為「文菩薩」也是「狗瘋子」。在經濟和體力的重壓下，如今的她快支撐不住了，但想停下來也不是件簡單的事。

新京報報導，四川重慶慶豐山村一個圍著鐵絲網院子裡的磚房，是文軍紅和狗的住處「重慶文阿姨流浪動物救助站」。「現在有1300隻狗和幾百隻貓」，文軍紅說。她雇了六個工人幫她做清潔、餵飯，一位工人說，這些狗每天吃「500斤（250公斤）米，你說多嚇人」。

其實在40歲之前，文軍紅沒養過狗，直到26年前某天看到一身長毛又髒又亂的京巴在地上低聲嗚咽，就養在家裡並取名「文靜」。那時的文軍紅有一份收入可觀的工作，也許是被「文靜」的真誠和溫暖打動，文軍紅開始頻繁往家裡撿狗。

起初，父親笑她是「救狗英雄」，直到撿回第六隻狗，吵鬧聲引起了鄰居的反對，父親開始提意見了，她的撿狗行動也轉移到「地下」，在家附近的電力學校宿舍租了一套40幾平米的房子安置它們。此後十多年，她撿回了100多隻流浪狗，為了不讓父母擔心，她常騙他們說出差，實際上是留在出租屋照顧貓狗。

文軍紅說，當時的工資足以養活自己和毛孩子。2014年前後，在一個做救助的婆婆建議下，她到南山租了個院子養狗。婆婆因病要回老家半年，託她照顧160多隻狗後就一直沒回來，她只好接收，共養了300多隻狗。

文軍紅在南山很快成了知名的救助「圈裡人」，幾乎每天都能接到求助電話，狗的數量因此倍數成長，救助站也因噪音和異味被村民多次舉報、謾罵。文軍紅原承諾一年內搬走，後來幹部們去的次數多了，文軍紅門都不開。文軍紅說，「他們嚇唬說要放我的狗，我說你敢放狗我就和你同歸於盡」。「她對狗是真的好，但也有點瘋狂。」一個工人這麼評價文軍紅。

但救助站的花銷像個無底洞，她只有人民幣3000多元的退休金，女兒資助她5000元（約777.8美元），仍抵不上每月近8萬元的開銷。文軍紅投進所有存款，借了很多外債又抵押了父親留下的老房子，還賣掉母親留下的黃金，再花光了女兒辛苦攢下準備買車的錢。

最近幾年，文軍紅每天都在「救」與「不救」中糾結。但最後，她總不忍心拒絕，因為別人不收，她也不收，狗就會死掉。

救助站的貓狗們最愛吃雞胸肉。（取材自新京報）
救助站的貓狗們最愛吃雞胸肉。（取材自新京報）
小狗「灰灰」曾患腫瘤，現在已經痊癒。（取材自新京報）
小狗「灰灰」曾患腫瘤，現在已經痊癒。（取材自新京報）
幾隻大型犬住在簡易籠子裡，最近文軍紅正忙著給牠們搭新籠子。（取材自新京報）
幾隻大型犬住在簡易籠子裡，最近文軍紅正忙著給牠們搭新籠子。（取材自新京報）
救助站裡的狗大多是土狗。（取材自新京報）
救助站裡的狗大多是土狗。（取材自新京報）
山上沒有垃圾桶，救助站的垃圾每天都要焚燒處理。（取材自新京報）
山上沒有垃圾桶，救助站的垃圾每天都要焚燒處理。（取材自新京報）

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