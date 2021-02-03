財政局門前 江西民眾半夜焚香「請財神」

這張在財政局門前焚香點蠟燭祭拜的照片，引發網友關注。（取材自紅星新聞）

一張江西省贛州市安遠縣財政局大門口擺滿香燭供物「請財神」的照片，近日引發網友熱議。安遠縣財政局工作人員證實，日前的確有民眾在財政局大門前「祈福」，已經貼告示勸誡，「現在已經沒有居民再來了。」

楚天都市報極目新聞報導，網傳照片顯示，在一家掛有「安遠縣財政局」牌匾的單位門口，台階上擺滿各式各樣正在焚燒的香燭，有人拿奶粉罐當作臨時香爐，也有人直接把香燭插進蘋果 內，台階上隨處可見被香燭熏黑的痕跡。

另一張照片則是安遠縣財政局發布的一份「關於禁止在財政局機關大樓門口燒香點燭等祈福活動」的告示，其落款時間為2021年1月31日。

告示中寫道，各位父老鄉親：喬遷嫁娶乃人生大事、喜事，舉行一些祈福儀式也是可以理解的，但在財政局大樓門口燒香點蠟燭更多的是一種心理慰藉，並沒有真正的實際作用，反而破壞了政府機關的嚴肅性、權威性，給社會造成一定的不良影響，也違背了祈福的初衷。在此，鄭重告示，做現代人，行文明事，禁止在財政局大樓門前燃香點蠟。

據報導，安遠縣財政局相關工作人員表示，網傳的兩張圖片屬實，但這只是偶發行為，並非長期存在的現象。

該工作人員稱，當地居民有一個傳統習俗，遇上喬遷嫁娶等喜事，會在凌晨燒香點燭，舉行一些祈福儀式。當天恰逢周末，凌晨有居民到財政局門前祈福，直到當天上午他們才發現這一情況，並第一時間貼出告示，希望引導市民文明祈福。

另據微信 公眾號鳳觀贛州報導，當地人稱這樣的祈福活動是求財求富貴，一般是深更半夜或者凌晨三、四點，工作人員也看不到，儀式結束就離開了。且在外地也出現過在財政局、銀行門口燒香點燭祈福的現象，按當地人說法，這樣就能把財神請回家，住進新家新房後，家裡便能財源廣進。

微博 網友對此紛紛評論，有人問：「這是當財神廟了嗎？哈哈哈哈哈」，還有人一本正經寫道：「政府本來就是滿足人民群眾需求的。既然群眾有這個需求，應該開闢專區專供人們祈福，以確保安全」。

還有網友稱，「建議在門口擺功德箱，可以增加財政收入」，也有人舉一反三問：「哈哈，那民政局，是不是還能求姻緣」、「精準祈福。民政局門口求姻緣。股民就去證監會門口燒香」。