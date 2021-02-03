遼寧男殯館娶亡妻受矚 1年後收丈母娘律師函

男子在殯儀館補辦婚禮。(視頻截圖)

一年前，在殯儀館為病逝妻子楊柳舉辦的特殊婚禮，引發無數網友關注，新郎徐世南因此成為各大媒體新聞主角。一年後，徐世南特地註冊網路視頻帳號，並將亡妻相關視頻公之於眾。楊柳母親則希望下架相關視頻，讓女兒得以安息，她近日透過法律途徑，委託律師向徐世南寄律師函。

來源：YouTube

楚天都市報極目新聞報導，2019年10月20日，是楊柳頭七。當天原本是一場告別的葬禮，但在遼寧大連殯儀館內，徐世南特意給逝去的妻子舉辦一場特殊的婚禮。

楊柳穿著一身潔白婚紗，被169盆來自全國網友贈送的鮮花圍繞。告別大廳中，兩個投影儀滾動播放著楊柳生前美麗的照片。

楊柳母親唐女士表示，楊柳與女婿是透過網路相識，2013年8月13日領證結婚，但兩人一直沒有辦婚禮。

楊柳於2014年查出乳腺癌，術後身體漸好，但4年後，乳腺癌復發，癌細胞 迅速擴散。

據報導，離那場特殊婚禮已有一年三個多月，但讓唐女士無法安心的是，女兒的骨灰至今還存放在殯儀館內未能下葬。半個多月前，網上出現不少關於楊柳生前、還有那場特殊婚禮的現場視頻，再次揭開她失去愛女的傷疤。

唐女士稱，為了讓徐世南能下架相關視頻，她已透過法律途徑，委託律師向徐世南寄了一份律師函。

徐世南稱妻子去世後，他發現不少其他帳號一直陸續轉發他給妻子辦的特殊婚禮視頻。因此，他於去年底，開通一個帳號，只發與妻子相關的視頻。如今，這一帳號已獲34.7萬網友關注，發布114條視頻，累計獲讚量達377.9萬。

徐世南稱，楊柳手術後兩年經歷8次化療、32次放療、一年的靶向治療，她在網上分享抗癌經歷，被網友稱為「抗癌小明星」，鼓舞過不少癌症 病人。

報導說，半個多月前，他曾收到來自岳母委託律師的律師函，但他表示，將妻子生前的視頻上傳到網路，一是為了懷念妻子，二是為了鼓勵更多的癌症病人，「我沒有炒作，也沒有違法，我不會下架相關視頻。 」

有律師認為，楊柳雖已去世，如果她的名譽權被侵害，親屬仍然有權維護。另有律師表示，自然人死亡後，其近親屬因侵權行為遭受精神痛苦，可向人民法院起訴請求賠償精神損害。因此，楊柳母親有權要求視頻發布者下架相關視頻。