我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

這姓氏太罕見！ 夫讓子從母姓 取名「第五月」

中國新聞組／北京3日電
母親姓氏罕見，連夫家都贊成小孩從母姓。（取材自百度百科）
母親姓氏罕見，連夫家都贊成小孩從母姓。（取材自百度百科）

自人類社會以父系為主後，多數子女都會「從父姓」，有時會因「入贅」或特殊情況出現「從母姓」案例。最近中國就出現一起小孩出生後，連夫家都贊成從母姓的案例，因為女方的姓氏「第五」非常罕見。

搜狐新聞網報導，這對夫妻男方姓李，就中國人而言是大姓，不過女方的姓氏「第五」卻非常特別，當時兩人的小孩出生後，一時也沒想到幫小孩取什麼適合的名字，父親忽然靈機一動，想讓小孩從母姓，當場就取名為「第五月」。

父親這個想法跟家人商量後，全家人都贊成子從母姓，一來母親的姓氏很特別又罕見，二來小孩正好是在5月生的，取名為「第五月」好聽又好記，更是獨一無二的名字。

網友看完報導後，忍不住感慨，好羨慕有這樣的名字，也認為這真的是全中國唯一。也有網友認為從母姓是一種非常大膽且勇敢的作法，因為在中國不普及。

另據聯合新聞網報導，據維基表示，「第五」是極為稀有的姓氏，源於田姓，先世爲戰國田齊公族田氏，以遷移次第為氏，分為第一氏到第八氏，但是現代只剩「第五」姓，現今全中國只有1000餘人。

報導說，其實台灣也有這個罕見姓氏，立法院職員就有一對姊弟檔姓第五，分別叫第五莎和第五龍，除了姓第五之外，立委助理也有不少罕見姓氏，像是時間的「時」、揭穿的「揭」。

中國 台灣

上一則

香港星島報業 中資地產富二代接手成最大股東

下一則

香港國安法上路7個月 警拘97人 檢控8人

延伸閱讀

「戰勝病毒 堅強面對」 有獎徵文比賽起跑

「戰勝病毒 堅強面對」 有獎徵文比賽起跑
臉書不再推薦政治性社團 查克柏格：為阻止分歧

臉書不再推薦政治性社團 查克柏格：為阻止分歧
時隔9年才拆結婚禮物 裡頭竟藏「挽救婚姻秘訣」

時隔9年才拆結婚禮物 裡頭竟藏「挽救婚姻秘訣」
一洲焦點／誰辦公室離拜登最近？移民改革遇阻、北京急欲接觸

一洲焦點／誰辦公室離拜登最近？移民改革遇阻、北京急欲接觸

熱門新聞

杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任
嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀