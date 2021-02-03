春節不想工作！滬男拒帶電腦回家被炒魷魚 公司判賠19.4萬

如果公司讓你過年回家加班，你願意嗎？（示意圖，取材自Pixabay）

年關將至，上海一軟體工程師小張因為拒絶公司提出的春節假期帶電腦回家工作的要求，而被開除。經勞動仲裁，獲賠19.4萬元，但公司不服，公司不服提出上訴，後被駁回，目前判決已經生效。

人民法院報報導，小張係諮詢公司的軟件工程師，2019年春節前，公司以小張負責維護的客戶可能需要應急服務為由，通知他攜帶電腦回家過年，遭到拒絶。更令公司不滿的是，小張春節休了27天假，在這期間拒絶聯繫、上演「失聯」。小張則認為，春節假期沒有義務工作，並且27天是正當假期。

此外，在午休時間的認定上雙方也出現了分歧，公司另稱小張還存在惡意拖延勞動任務的行為，因此開除了小張，忿忿不平的小張申請勞動仲裁，要求公司支付違法解除勞動合同的賠償金19.4萬元以及加班工資等費用。對此不認可的公司又將小張告上法庭，要求判決公司無需支付該賠償金。

浦東法院經審理後認為，針對春節拒絶攜帶電腦一事，被告處於休假狀態，不具有向原告提供勞動的義務，故其拒絶攜帶電腦不屬於惡意拒絶公司安排的工作任務。何況，27天的休假亦出於正當手續與流程，並非原告主張的「失聯」狀態。

針對午休時間的爭議，及惡意拖延勞動任務的行為，認定未構成嚴重違反規章制度，原告以上述理由解除勞動合同的行為違法，故駁回原告的訴訟請求。