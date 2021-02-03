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代表加拿大「泳」奪世界冠軍 中國棄嬰將挺進奧運

中國新聞組／北京3日電
華裔游泳女將瑪格麗特麥克尼爾，將代表加拿大參加東京奧運。（取材自卡城華人網）
華裔游泳女將瑪格麗特麥克尼爾，將代表加拿大參加東京奧運。（取材自卡城華人網）

加拿大奧組委近日公布五名將參加東京奧運游泳選手名單，其中擁有東方臉孔的女孩瑪格麗特麥克尼爾（Magaret MacNeil）引起華人注意，她是一歲時被加拿大夫婦從中國孤兒院領養。

瑪格麗特麥克尼爾2000年出生於中國，今年21歲。得知自己即將代表加拿大出征奧運，瑪格麗特非常興奮，還在twitter上貼出2008年她第一次參加游泳比賽時的照片。

2019年南韓舉辦的世界游泳錦標賽中，當年19歲的瑪格麗特成了加拿大隊最耀眼的明星。首次代表加拿大參賽，就以55.83秒的成績打破前奧運冠軍保持三年的紀錄，一舉成為世界百米蝶泳史上第三位打破56秒大關的女將，同時也是加拿大史上第二位贏得國際游泳比賽金牌的選手。

除了瑪格麗特，養父母當年還從中國領養另外一個女孩，夫婦倆對這對姊妹悉心呵護，在瑪格莉特很小的時候，就送她去學游泳及芭蕾，當時瑪格麗特驚人游泳天賦就讓教練驚嘆。

加拿大廣播公司（CBC）報導指出，瑪格麗特能取得今天的成績，與家長的付出絕對有很大關聯的。多年來，瑪格麗特的養父都陪著她去訓練，他們經常早上5點起床，喝一杯咖啡後到體育館等游泳池開門。

瑪格麗特的養母蘇珊則輕描淡寫地表示，「我們只是加拿大那些早早起來陪孩子去訓練的家庭之一。我丈夫相信早起訓練有效果，而我會盡量讓她吃得好，這可以說是我們家庭的勞動分工吧」。

瑪格麗特的養父還表示，女兒與游泳俱樂部主教練安德魯克雷文（Andrew Craven）關係很好，而在她到密西根大學上學後，又碰上好的教練里克畢曉普（Rick Bishop），還有在佛羅里達州訓練時的教練加里霍爾（Gary Hall）。所有這些積累在一起，在技術上、情感上和心理發展上，才使她取得現在的成績。

游泳 加拿大 東京奧運

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