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官媒讚馬化騰「改寫互聯網」 未提馬雲

中國新聞組／北京3日電
騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰。（中新社資料照片）
騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰。（中新社資料照片）

中國官方背景的上海證券報昨在頭版發表題為「高質量發展 豈能缺少企業家精神」的評論文章，稱讚騰訊創辦人馬化騰等企業家，不過該評論沒有提到阿里巴巴創辦人馬雲。有分析指，馬化騰比馬雲低調很多，「做人還是低調一點好」。

這篇由上海證券報發表的評論文章，稱讚馬化騰改寫互聯網時代，並稱騰訊從來沒有哪一天可以高枕無憂，每一個時刻都可能是最危險的時刻。評論指，擅長自我顛覆的馬化騰在2020年底提出了「全真互聯網」概念， 並預言「又一場大洗牌即將開始」。

該則文章稱，中國最新出了一批「更尊重發展規律的企業與一群更遵守市場規則的企業家」，並提及了華為總裁任正非、比亞迪創辦人王傳福、格力電器董事長董明珠、福耀玻璃董事長曹德旺、小米董事長雷軍和騰訊總裁馬化騰等企業家，並引述了他們的一些言論。

文章還說，中共總書記習近平去年在企業家座談會曾指出，企業家要帶領企業戰勝當前的困難，走向更輝煌的未來，就要弘揚企業家精神，在愛國、創新、誠信、社會責任和國際視野等方面不斷提升自己。

評論說，中國的企業家是能夠推動企業乃至中國經濟走向高品質發展的「奮鬥者」、「有志士」。

公開資料顯示，上海證券報由官方新華通訊社出版，是中國證券監督管理委員會、銀行保險監督管理委員會指定的相關行業資訊披露媒體。

這篇帶有官方立場的文章，引起香港媒體和股市分析師關注。香港無線財經台昨天轉述相關文章時特別強調，內容未提及馬雲；也有分析師受訪時說，馬化騰做人一向低調，與馬雲不同，「做人還是低調一點好」。

中國 馬雲 證券

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