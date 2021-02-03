抖音、騰訊互告！中國網路巨頭 掀「反壟斷」法律戰

中國網路巨頭抖音與騰訊近日掀起法律戰。（取材自頭條號/東方IC圖）

中國官方加強反壟斷之際，兩大網路巨頭卻掀起法律戰。短影音平台抖音 昨在北京 控告即時通訊巨頭騰訊濫用壟斷行為，要求法院立即制止騰訊在微信 、QQ封禁抖音連結，並且求償人民幣9000萬元（約1398萬美元）。騰訊昨晚也發表聲明反擊，反控抖音「惡意誣陷」，並揚言將對抖音違法違規行為繼續提起訴訟。

據界面新聞報導，抖音昨向北京知識產權法院正式提交訴狀，起訴騰訊壟斷。抖音主張，騰訊透過微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成了「反壟斷法」所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」。抖音要求法院判令騰訊立即停止此行為，刊登公開聲明消除不良影響。

抖音在起訴狀中表示，微信、QQ月活躍用戶數分別超過12億和6億，加上其即時溝通分享功能及網路效應，決定了用戶幾乎不可能集體遷移。此外，目前市場上沒有其他經營者，能夠提供與微信和QQ具有對等功能的服務。這意味著騰訊「具有市場支配地位」。抖音指控，騰訊封禁抖音的行為是「濫用市場支配地位」的表徵。

騰訊公司董事長馬化騰。（取材自百度圖庫）

另據北京日報報導，騰訊昨晚隨即回擊抖音，發表聲明稱，騰訊及其產品遵循公平競爭、開放合作的理念為用戶和第三方產品提供服務，批評抖音母公司字節跳動的相關指控純屬失實，係「惡意誣陷」。

騰訊並稱，字節跳動旗下多款產品，包括抖音透過各種不正當競爭方式違規獲取微信用戶個資，破壞平台規則，已被法院多個禁令要求立即停止侵權。聲明強調，字節跳動及相關公司還存在諸多侵害平台生態和用戶權益的違法違規行為。「我們將繼續提起訴訟」。

據報導，2018年，騰訊旗下微信、QQ等對抖音連結進行封禁，迄今已將近三年。