中國企業創二代回家接班前 創投圈先練功

中國 是世界上白手起家富豪最多的國家，第一代創業者已到了退休年齡，正面臨二代接班。十年前調查顯示，富二代有超過80%不願意接手製造業。但你以為這群含金湯匙長大的富二代是不想吃苦，而不願接班？那就大錯特錯。事實上，不少人是先進入VC（創投）圈歷練，再回家接班，而成為創二代。

VC（Venture Capital）在台灣 為創業投資 ，中國則認定是風險投資。憑藉父輩胼手胝足在製造業闖出一片天，讓二代出國留學，跳出固有體制，率先涉足市場經濟。實業中的創二代們，愈來愈多隱藏在VC、PE（私募股權投資）機構中。

投資界網站報導，上海的VC圈裡，投資經理很多都是創二代，普遍的特徵是：資源資金都很充沛，家世好還很努力。業界人士指出，VC行業投資的快節奏和工作內容的豐富性，使得很多年輕人願意從中去歷練。

深圳的不少本土創投，不少是製造大廠出資，讓自己的下一代做股權投資。業界調侃，身邊看似默默無聞的投資經理，說不定哪一天就回家繼承家業了。

這個預言正在實現，中國男裝連鎖品牌「海瀾之家」日前公告，創辦人周建平正式卸任，由其子周立宸正式接班。

32歲的周立宸是清華學霸，念的是金融專業，在接班前，曾低調在上海的摯信資本打工。

接下海瀾集團總裁、海瀾之家董事長大位後，周立宸應用資本投資的經驗，直接將品牌IP新品送進了直播間進行雲發布會，周立宸還快閃出現在網路直播間，上線三分鐘親自向粉絲推介品牌，拉近跟消費者距離。

這讓35年老牌的海瀾之家，有了年輕化的新標籤，透過互聯網的營銷策略的轉變，新品牌銷售成功轉型。

投資界報導，賣花生奶和八寶粥的銀鷺集團，近年已不敵茶飲時尚裂變的風潮，銀鷺創辦人陳清水家族，創二代也開始浮出水面。80後的陳朝宗自創基金投資項目，名下關聯公司超30家，是堅果資本、七匹狼創投、啟誠資本等多家基金的高管和股東。

中國第二大白羽肉雞一體化生產企業新鳳祥集團，旗下的食品品牌鳳祥股份去年7月在香港上市，董事長就是二代接班的劉志光。

他在英國留學時念的是金融專業，在領軍肉雞出口企業之前，就先在新鳳祥集團創辦祥光銅業，雙向運籌帷幄下，銅業是新鳳祥集團的營收主要來源，食品則是利潤主要來源。

根據浙江大學管理學院副教授、家族企業研究所副所長竇軍生的調研，現階段家族企業接班中遇到的主要難題是，父輩希望子女接班的比率遠遠高於二代願意接班的比率。