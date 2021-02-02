我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「疫苗獵人」守株待兔 蹲點卡位搶打剩餘疫苗

「媽媽蘇在他們手上」未見騷亂 翁山蘇姬據悉軟禁家中

賈平凹女兒詩歌被批「褲襠體」官媒：別因身分預設立場

中國新聞組／北京2日電
著名作家賈平凹。　（中新社資料照片）
著名作家賈平凹。　（中新社資料照片）

著名作家賈平凹的女兒詩人、今年41歲的賈淺淺近日成為爭議焦點。網友批她的詩使用「屎尿效應」語句、骯髒惡心；也有網友批她「廢話體肆虐」、「褲襠體（涉及情色）暴紅」。對此，有官媒評論文章認為，「賈平凹女兒的詩可以批，但別因身分而預設立場」。

文學藝術界刊物「文學自由談」微信公眾帳號近日發布該刊物2021年第1期文章「唐小林：賈淺淺暴紅，凸顯詩壇亂象」，引起輿論熱議。對此，陝西省作家協會一位工作人員表示，暫未關注到賈淺淺引發的網路熱議。

澎湃新聞報導，「文學自由談」文章寫道，「賈平凹的女兒賈淺淺暴紅，背後是各路文學名家和詩人積極為賈淺淺的詩歌撰寫評論，溜鬚拍馬。」

前述文章列舉賈淺淺各項詩歌比賽的獲獎經歷和詩歌作品，批評賈淺淺詩歌是「回車鍵(輸入鍵)分行寫作」、「骯髒惡心的垃圾文字」。

文章列舉了賈淺淺一首《那年，那月，那書》，「他忽然清清嗓子對我說/嗨，我叫邁克，是來西安的留學生/你看的什麼書/《廢都》。我答道，並且努力把窩著的書角展了展/廢都？那是什麼意思呢/那個老外聳聳肩。」

文章稱，「這種「淺淺體」詩歌，之所以受到追捧，是因為有無數看不見的手在翻雲覆雨、興風作浪。」

據報導，文章還列舉賈淺淺的詩歌《郎朗》：「晴晴喊/妹妹在我床上拉屎呢/等我們跑去/郎朗已經鎮定自若地/手捏一塊屎/從床上下來了/那樣子像一個歸來的王。」

文章稱，「這種骯髒惡心的垃圾文字，這與詩歌怎麼能夠捆綁在一起，更無法想像，那些出版商們為何要如獲至寶、爭先恐後地包裝出版。」

西北大學文學院官網介紹，賈淺淺擔任該校中國現當代文學副教授，主要研究方向為現當代文學、詩歌。2018年9月，賈淺淺在該校攻讀文學博士。此外，網上介紹，賈淺淺出版過多部詩集，是魯迅文學院32屆高研班學員，陝西省青年文學協會副主席…。

此外，澎湃新聞評論文章指賈平凹的創作成就、他在中國文壇的地位，是得到公認的。正因如此，我們更應該給賈淺淺的詩歌作品、文學水平一個客觀公正的評價。新京報評論文章則表示，藉「賈平凹之女」身分發揮並非不可，但也不能沒有邊界。現在很多網友摘取詩歌片段加以非議，很難為立場先行下的腦補結論提供支撐，也更像是為黑而黑。

賈淺淺近日成為爭議焦點。（取材自商洛學院官網）
賈淺淺近日成為爭議焦點。（取材自商洛學院官網）

中國 微信 西北大學

上一則

被批評疫情不透明 中：盼美方邀請WHO赴美溯源

延伸閱讀

上海證券報頭版評論 讚馬化騰等企業家…「獨漏馬雲」

上海證券報頭版評論 讚馬化騰等企業家…「獨漏馬雲」
翁山蘇姬被拘前留下聲明 要人民起身抗議政變

翁山蘇姬被拘前留下聲明 要人民起身抗議政變
曬「一家三手」照 郎朗興奮喊：小聽眾來了

曬「一家三手」照 郎朗興奮喊：小聽眾來了
郎朗兒子出生了！曝超萌小手照「小聽眾，他來了」

郎朗兒子出生了！曝超萌小手照「小聽眾，他來了」

熱門新聞

杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商
降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
常嘲諷川普 卻不敢碰拜登？「周六夜現場」挨批

常嘲諷川普 卻不敢碰拜登？「周六夜現場」挨批