賈平凹女兒詩歌被批「褲襠體」官媒：別因身分預設立場

著名作家賈平凹。 （中新社資料照片）

著名作家賈平凹的女兒詩人、今年41歲的賈淺淺近日成為爭議焦點。網友批她的詩使用「屎尿效應」語句、骯髒惡心；也有網友批她「廢話體肆虐」、「褲襠體（涉及情色）暴紅」。對此，有官媒評論文章認為，「賈平凹女兒的詩可以批，但別因身分而預設立場」。

文學藝術界刊物「文學自由談」微信 公眾帳號近日發布該刊物2021年第1期文章「唐小林：賈淺淺暴紅，凸顯詩壇亂象」，引起輿論熱議。對此，陝西省作家協會一位工作人員表示，暫未關注到賈淺淺引發的網路熱議。

澎湃新聞報導，「文學自由談」文章寫道，「賈平凹的女兒賈淺淺暴紅，背後是各路文學名家和詩人積極為賈淺淺的詩歌撰寫評論，溜鬚拍馬。」

前述文章列舉賈淺淺各項詩歌比賽的獲獎經歷和詩歌作品，批評賈淺淺詩歌是「回車鍵(輸入鍵)分行寫作」、「骯髒惡心的垃圾文字」。

文章列舉了賈淺淺一首《那年，那月，那書》，「他忽然清清嗓子對我說/嗨，我叫邁克，是來西安的留學生/你看的什麼書/《廢都》。我答道，並且努力把窩著的書角展了展/廢都？那是什麼意思呢/那個老外聳聳肩。」

文章稱，「這種「淺淺體」詩歌，之所以受到追捧，是因為有無數看不見的手在翻雲覆雨、興風作浪。」

據報導，文章還列舉賈淺淺的詩歌《郎朗》：「晴晴喊/妹妹在我床上拉屎呢/等我們跑去/郎朗已經鎮定自若地/手捏一塊屎/從床上下來了/那樣子像一個歸來的王。」

文章稱，「這種骯髒惡心的垃圾文字，這與詩歌怎麼能夠捆綁在一起，更無法想像，那些出版商們為何要如獲至寶、爭先恐後地包裝出版。」

西北大學 文學院官網介紹，賈淺淺擔任該校中國 現當代文學副教授，主要研究方向為現當代文學、詩歌。2018年9月，賈淺淺在該校攻讀文學博士。此外，網上介紹，賈淺淺出版過多部詩集，是魯迅文學院32屆高研班學員，陝西省青年文學協會副主席…。

此外，澎湃新聞評論文章指賈平凹的創作成就、他在中國文壇的地位，是得到公認的。正因如此，我們更應該給賈淺淺的詩歌作品、文學水平一個客觀公正的評價。新京報評論文章則表示，藉「賈平凹之女」身分發揮並非不可，但也不能沒有邊界。現在很多網友摘取詩歌片段加以非議，很難為立場先行下的腦補結論提供支撐，也更像是為黑而黑。