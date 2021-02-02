拉車2000公里 重慶夫婦帶老母看世界 87天旅程腳脫3層皮

車上貼著一家人的照片。（取材自紫牛新聞）

重慶楊厚萬夫婦花87天時間，用一輛「豪華」帶篷大板車，拖著84歲老母親從江蘇無錫出發，一路人力牽引，過安徽、湖北兩省，翻天柱山、大別山，徒步2000多公里回到重慶，還一路直播遊覽過程，很多網友稱讚他們有孝心，目前他的帳號已累積2.4萬粉絲，獲讚23.3萬。

紫牛新聞報導，近日回到老家時，鄉親們打著橫幅夾道歡迎，村裡很多一輩子都沒出過大山的老人們羨慕不已，老母親劉世芝更是笑得合不攏嘴。楊厚萬說：「一路走並不輕鬆，腳都脫了三層皮，但媽媽的笑容就是我們的動力。」

55歲的楊厚萬是個農民，家庭本不富裕，這次旅行共花費人民幣 6萬多元（約9300美元 ），除了與妻子嚴學翠辛苦打拚4年多攢的4萬多元外，還外借2萬元。楊厚萬說，為了滿足母親心中看一看世界的想法，「這個錢花得值」。

據報導，去年10月，楊厚萬夫婦帶老母親到江蘇無錫走親戚後，因為母親暈車，兒子怕她回去難受，於是決定，「回去咱們不坐車，就帶著媽媽走回去。」

做過焊工的楊厚萬和妻子為此打造一輛豪華帶篷大板車。這是一輛長3.7米，寬1米，高2.4米的「轎子車」，車身由鋼材製成。「整個車子就是一個移動的家，上面配備燃氣、炊具、飲用水、大米、衣服等生活必需品。」

「媽媽，請上『轎車』，我們帶您邊玩邊回家。」去年10月17日，楊厚萬夫婦告別叔叔一家，拉著板車載著母親，開啟深度遊。

剛出發時還鬧了個笑話，楊厚萬說：「智能手機 還用不明白，導航上的衛星地圖我也是一頭霧水，繞路4公里又回到了原地。」

報導表示，路途中困難多多， 楊厚萬說：「原本只想著腳會腫，可沒想到居然脫了三層皮，大大小小的血泡在腳板與鞋底之間不停地摩擦，膿水都能將鞋底弄濕。」

拖著200多公斤重的板車，楊厚萬說 ，這一路下來，他們跨越江蘇、安徽、湖北三省，到達重慶，翻天柱山、大別山、英山，到萬州後再轉縣道，全程2000多公里。路過了幾十座城市，入住52家旅館，平均一天要拉車徒步接近20公里，整個在途時間87天。