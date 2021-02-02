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「常居地落戶制」試行！打破人口流動障礙一大步

中國新聞組／北京2日電
打破人口流動障礙的新型戶籍制度正分步建立。（取材自視覺中國）
打破人口流動障礙的新型戶籍制度正分步建立。（取材自視覺中國）

暢通市場循環，打破人口流動障礙的新型戶籍制度正分步建立。中辦、國辦1月31日印發「建設高標準市場體系行動方案」，提出除了超大、特大城市外，在具備條件的都市圈或城市群實行戶籍准入年限同城化累計互認，並試行以經常居住地登記戶口制度，有序引導人口落戶。

「財經」雜誌報導，上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘表示，戶籍准入年限同城化累計互認，即在都市圈或城市群內部，實行落戶積分累計互認。該制度在部分都市圈間早已開始實施。例如蘇州實行積分落戶與南京的互認。

那麼，戶籍准入年限同城化累計互認目前可否拓展到城市群之間，例如在長三角城市群的A地工作2年，但想到珠三角城市B地落戶，此前年限可否計入B地戶籍准入年限？目前廣州已邁出一步。2021年1月1日開始實施的「廣州市優化營商環境條例」中，便提到推動人才城市的戶籍准入年限在廣州市累計認可。意即在長三角、珠三角城市的戶籍准入年限，在廣州可以得到累積認可。

值得注意的是，此次實施戶籍准入年限同城化累計互認的城市並不包括超大、特大城市。目前，特大城市包括廣州、西安、武漢、南京、成都；超大城市則有北京、上海、重慶、天津、深圳。

「加上特大和超大城市這個限制，主要還是因為目前的戶籍制度改革是一個漸進的過程，特大和超大城市不會那麼快放開，但是政策也沒有否定類似廣州這樣的市場化改革方案，所以一切都在變化當中。從方向上看，未來超大、特大城市也將逐漸實現積分累計互認。 」陸銘表示。

此外，「方案」也試行以常住地登記戶口制度，意味著人口在全國大範圍內可以自由流動。「如果到一個地方居住一年以上，就可能登記為當地常住人口，在當地可以平等地享受公共服務。」陸銘補充道。

過去戶籍制度下，一紙戶口綁定的是城鎮教育、醫療衛生等城市基本公共服務資源，而戶口登記制度則只是個人經常居住地信息的體現。

北京 教育 武漢

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