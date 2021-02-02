北京觀察／南方領跑經濟 北方有意見

上海外灘是許多國際大公司在中國的重要據點之一。（新華社）

在中國 國家統計局公布2020年經濟數據後，中國各地也陸續公布經濟年報。好事的網友「發現」，南方繼續領跑中國經濟，引發北方多個城市不滿，官媒還因此製作圖表，從糧食生產、生態保護、文化旅遊方面看，北方都超過南方甚多。

根據中國官方統計，2020年中國GDP總量（地區生產總值）前十的城市分別是：上海、北京 、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、杭州、武漢 、南京。當中幾個特殊處，其中，廣州險勝重慶，守住第四位置；「最牛地級市」蘇州首次突破2兆元人民幣大關，成為第六個GDP突破2兆的城市，超過其他副省級和省會城市；杭州超過武漢升至第八，南京則是改革開放以來首次躋身前十。

細看這十大城市，真正屬於北方城市的只有北京一座，重慶、成都屬西部，上海、深圳、廣州、杭州、蘇州、南京都屬廣義的南方，於是網友認為「南方城市再度領跑中國經濟」。

還有人稱，南方改革開放早，官員思路靈活，為了發展經濟想出各種方案讓城市活力充沛，經濟自然活絡；北方的官員，長久以來給人僚氣印象，官員怕出事，保守無為，只要不出事安全下莊就好，自是難以在舊格局下有所突破。

不過，這樣的說法也讓北方城市不滿，評判一座城市或一個地區，需從全貌來看，不能僅靠經濟發展來論。

官媒中新網就做了一個圖表，提到北方承擔的擔子也不輕，例如黑龍江、河南、山東光這三省就承擔了中國三成糧食生產量。

例如負責生態保護造林的省區，幾乎全是經濟較落後的貧困省區；又如，具歷史人文的西安、鄭州，他們的文化旅遊也十分豐富，傳承著中國歷史的豐厚遺產。

這個圖表似乎在告訴南方城市，沒有糧食，你們喝西北風；沒有生態造林，你們每天霧霾、沙塵暴；沒有歷史文化城市的調劑，現代化城市只剩下乾枯的內在，也少了探訪的樂趣。

官媒的這番提醒，其實也在重申各省市之間要有統籌兼顧、互相合作的認知，概括的一句就是「全國一盤棋」。