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增48%！全球奢侈品消費 僅中國正成長

中國新聞組／北京2日電
圖為遊客在三亞國際免稅城排隊購物。（新華社）
圖為遊客在三亞國際免稅城排隊購物。（新華社）

受新冠疫情影響，全球奢侈品市場在2020年受到衝擊，交易額同比下降23%，但中國的市場份額幾乎翻一番，從2019年的約11%增長至20%，成為唯一正增長國家。

中通社報導，據阿里巴巴旗下天貓奢品與國際諮詢公司貝恩聯合發表的報吿指出，2020年中國個人奢侈品市場有望逆勢上揚48%，達到近3460億元人民幣。業內預計，到2025年，中國有望成為全球最大的奢侈品市場。

2017、2018和2019年，中國在瑞士鐘表出口的全球市場排名中一直位列第三。瑞士鐘表工業聯合會最新的數據顯示，2020年1月至11月，瑞士鐘表出口中國市場的數量同比增長17.1%，達到了23.9億美元。至此，中國首次成為瑞士鐘表出口的全球最大市場。

不僅是瑞士鐘表，還有其他奢侈品也在上漲；主要原因在於中國電商平台快速發展，免稅政策利好，以及備受中國消費者的歡迎。

2020年中國消費者在境外的奢侈品購買比例從此前的70%下降到了30%，中國的奢侈品消費現在更多地發生在中國國內市場。

去年年7月，隨著海南離島旅客免稅購物實施，腕表、珠寶等高端商品的消費潛力被進一步釋放。海關統計數據顯示，2020年7月1日至10月31日，監管離島免稅所有品類中，腕表銷售額的漲幅最大，四個月銷售額同比增幅超過200%。

業內人士指出，如今線上的奢侈品購買進一步加速，在中國已經達到了20%左右。預計到2025年，中國有望成為全球最大的奢侈品市場。

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