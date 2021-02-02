蘭大「新冠疫情預測系統」 獲鍾南山讚「相當可靠」

中國工程院院士鍾南山1月31日在廣州實驗室科技助力基層疫情防控萬里行的活動上解答了春節期間基層防疫的相關問題。（中新社）

中國工程院院士鍾南山 日前透過視訊解答許多關於新冠疫情 防控的問題，過程中鍾南山兩度提到蘭州大學開發的「全球新冠肺炎疫情預測模型」，並稱讚該系統相當可靠，且成功預測去年北京 新發地市場疫情、秋冬第二波疫情。

據「參考消息」報導，鍾南山上月31日在廣州實驗室科技助力基層疫情防控活動上指出，蘭州大學西部生態安全省部共建中心研發的「全球新冠肺炎疫情預測系統」的預測相當可靠，該中心對於去年北京新發地疫情的預測，基本和後來的疫情發展一致。

鍾南山說，假如當時北京沒有採取嚴格的防控措施，根據預測模型預測，將會有20萬人感染。而目前已經趨緩的東北地區疫情，若無加強防控，黑龍江到2月底預測將有13萬人感染，河北則將有12萬人感染。

「全球新冠肺炎（COVID-19）疫情預測系統」是蘭州大學西部生態安全省部共建協同創新中心，在去年5月25日對外發布，成為全球第一個全球疫情預測系統，旨在科學預測疫情發展，為戰略研判疫情態勢、採取有效防控手段提供科學依據。

研究團隊負責人黃建平曾在去年6月表示，新冠病毒在5至15℃的傳播能力較強，加上歐美多國發生大規模抗議示威活動，因此進入秋冬季節後，北半球9月至11月將會出現二次暴發。

報導以紐約為例，根據系統預測，如沒有示威遊行活動，預測模型顯示第二次暴發將在9月上旬到達高峰，最大每日新增確診將達8000人左右；而示威遊行則增加了二次暴發的強度，屆時每日新增確診人數可超過1.8萬人。

報導稱，該系統自上線以來，對全球有疫情數據的180多個國家進行了每日新增病例的預測，並成功預測了巴西和印度的疫情趨勢。