嬰兒潮來不來? 數據很「疫」外…溫州、廣州出生人口創新低

新冠疫情讓人宅在家，有預測稱會帶來新一波嬰兒潮。但根據部分地區已公布的數據，疫情讓人「冷靜」，出生率反而下滑。此為示意圖。（取材自中國網）

新冠疫情 期間人們都宅在家中，曾有人認為可能會因此迎來嬰兒潮，然而從最新數據來看，這個答案是否定的。

一財網報導，2020年廣州、溫州等地公布的新生兒數據，出現了明顯下滑。其中，溫州市出生人口近6年來再創新低，數據顯示， 2020年度溫州地區58家助產機構住院分娩活產數為7萬3230，比2019年同期減少19.01%；廣州2020年回落至19.55萬，較2017年下降了近10萬，達到近10年來最低水平。

廣東省人口發展研究院院長董玉整表示，出生人口減少，一個重要原因在於育齡女性減少，「目前全面兩孩政策的效應已經不是減弱問題，而是相當弱了」。董玉整說，這幾年結婚人數下降快，育齡婦女減少明顯，有資格、能夠當媽媽的人數減少了，因此出生人口必然減少。

此外，疫情期間，雖然人們在家的時間增多，夫妻間交流的機會也多了，但疫情期間帶來的多種不確定性，也對生育產生了不利影響。

「疫情期間，學校沒有開學，小孩天天在家，要上網課，年輕父母壓力更大。一個孩子都這樣，以後兩個孩子更忙不過來。這也讓一些人產生了對未來負擔的擔憂」，董玉整說，這種負擔一方面是經濟，另一方面是精力和時間。

董玉整說，疫情期間，有些人收入下降或工作沒有保障，感到經濟壓力更大。另一方面，特殊時期對生活帶來一些限制。比如疫情期間有的人覺得去醫院檢查挺麻煩的，到處要測體溫，甚至要求核酸檢測 。

中南財經政法大學教授葉青分析，2020年生育數量肯定下降，因為疫情期間，很多不確定性，包括疫情什麼時候結束，什麼時候可到醫院檢查？所以疫情對於生育不會有正向影響，還有負面影響。

除了疫情外，近年來生育率下降，還有城市化過程中帶來的經濟負擔重、育兒壓力大、經濟激烈等因素。

董玉整說，人口聚集的大城市，生育率反而下降更快。一方面，時間緊迫感越來越凸顯；另一方面，生存的空間越來越窄，工作競爭壓力越來越大，導致年輕人在時間分配和精力支撐上對生育孩子的意願逐漸淡弱。

董玉整說：「越是現代化較高的地區，生育率越是下降；越是個體自由較高的地區，生育孩子的意願越是淡弱。」