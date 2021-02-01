官方倡導就地過年 「淘寶式拜年」興起

中國今年倡導「就地過年」，電商布局線上年貨。（中新網）

春節即將到來，由於疫情 出現反彈，為降低風險和各地防疫壓力，中國官方大力倡導「就地過年」，催生單身經濟及無接觸拜年，電商 看到市場巨大的潛力，早已開始布局單人經濟市場與線上年貨。

在浙江、上海、廣東等地，許多無法回家過年的年輕人，選擇網購年貨寄回家。一名在浙江IT公司任職的受訪者說，以往過年都是大包小包返鄉，今年在網路上網購寄回老家，總得「人不到禮到」。

今年淘寶「年貨節」首日，淘寶上「年貨」的搜索量激增240%。

對於「淘寶式拜年」的興起，中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，這與就地過年、民眾網購習慣、農村及老年群體智慧手機普及、官方鼓勵與電商物流體系條件成熟等相關。

就地過年也造成單身經濟再起。「一人用」的家電用品受到消費者青睞。此外，居家健身 器材也成為熱門商品。資料顯示，淘寶天貓上「健身」類商品成交額上漲968%。

盤和林說：「無接觸經濟給了人們一個滿足消費需求的渠道，消費者足不出戶就能夠以更低的成本購買和享受到相應的服務。在即將到來的春節期間，無接觸經濟的規模和影響力將會進一步增強。」