我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2618萬例 逾44萬死

官方倡導就地過年 「淘寶式拜年」興起

中國新聞組／北京1日電
中國今年倡導「就地過年」，電商布局線上年貨。（中新網）
中國今年倡導「就地過年」，電商布局線上年貨。（中新網）

春節即將到來，由於疫情出現反彈，為降低風險和各地防疫壓力，中國官方大力倡導「就地過年」，催生單身經濟及無接觸拜年，電商看到市場巨大的潛力，早已開始布局單人經濟市場與線上年貨。

在浙江、上海、廣東等地，許多無法回家過年的年輕人，選擇網購年貨寄回家。一名在浙江IT公司任職的受訪者說，以往過年都是大包小包返鄉，今年在網路上網購寄回老家，總得「人不到禮到」。

今年淘寶「年貨節」首日，淘寶上「年貨」的搜索量激增240%。

對於「淘寶式拜年」的興起，中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，這與就地過年、民眾網購習慣、農村及老年群體智慧手機普及、官方鼓勵與電商物流體系條件成熟等相關。

就地過年也造成單身經濟再起。「一人用」的家電用品受到消費者青睞。此外，居家健身器材也成為熱門商品。資料顯示，淘寶天貓上「健身」類商品成交額上漲968%。

盤和林說：「無接觸經濟給了人們一個滿足消費需求的渠道，消費者足不出戶就能夠以更低的成本購買和享受到相應的服務。在即將到來的春節期間，無接觸經濟的規模和影響力將會進一步增強。」

健身 電商 疫情

上一則

香港亞視廠房變虛擬幣礦場？ 5「招商」公司否認合作

下一則

英開放首日 港禁BNO護照出入境 登機須持其他證件

延伸閱讀

疫情可能比去年還糟糕 航空業春節商機泡湯

疫情可能比去年還糟糕 航空業春節商機泡湯
網購1小時取貨？沃爾瑪將建自動化迷你倉庫 拚亞馬遜

網購1小時取貨？沃爾瑪將建自動化迷你倉庫 拚亞馬遜
1‧30浙江春晚 線上共敘鄉音、抽獎同歡

1‧30浙江春晚 線上共敘鄉音、抽獎同歡
嬰兒潮 網購成風 業者搶搖錢樹

嬰兒潮 網購成風 業者搶搖錢樹

熱門新聞

杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居