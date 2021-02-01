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同事出差石家莊 公司設「慰問辦」…視訊陪他聊天吃飯

中國新聞組／上海1日電
新部門的職責就是陪吃，陪喝，陪聊。（取材自上觀新聞）
新部門的職責就是陪吃，陪喝，陪聊。（取材自上觀新聞）

南京一名男子去石家莊出差竟遭隔離20多天，為了怕他憂鬱，公司專門成立了「隔離同事慰問辦公室」，由同事每天遠程陪他聊天和吃飯。視頻上網後笑翻網友，有人留言，「頭髮經典」「大哥秒變大爺」「鬍子再不刮吃飯就要掉碗裡了」。

上觀新聞報導，南京的龐先生到石家莊出差，結果碰上疫情，抵達當天就被隔離了。隔離20多天龐先生的情緒不太穩定，顯得有些煩躁。公司員工們火速成立一個新部門：慰問辦公室，職責就是陪吃、陪喝、陪聊。在全體公司員工的「開解」下，龐先生情緒終於緩和了。

由於隔離期間疏於打理，龐先生髮型凌亂、鬍子拉碴，與隔離前的形象對比明顯，吸引網友爆笑評論，「這怕是隔離了21年了吧」「待你長髮及腰」。

隔離期間或許由於疏於打理自己，龐先生髮型凌亂、鬍子拉碴，與隔離前的形像對比明顯。...
隔離期間或許由於疏於打理自己，龐先生髮型凌亂、鬍子拉碴，與隔離前的形像對比明顯。（取材自上觀新聞）

某日，龐先生的妻子發布了龐先生隔離前的生活照，網民評論「前後反差太大了」「隔離前後差了一輩分啊」。

龐先生的同事，一位名為「隔離同事慰問辦主任」網友講述了龐先生隔離期間的一些細節內容。她表示，龐先生赴石家莊出差，「到現在已21天了」，「那天視頻一打開，就出現了又滄桑又恍惚的臉」，對此，老闆決定會議先不開了，說「我們就先跟你聊聊天吧」。這一場景被製作成視頻後迅速在網上熱傳開來，眾多網友在下面爆笑熱評。

「隔離同事慰問辦公室」的負責同事表示，「往後所有出差的同事們，如果遇上疫情隔離的情況，我們辦公室要對他們時刻保持關注，確保他們的安全和身心健康」。對此，網友評論，「真是一個有愛的集體」「值得每個企業學習，不給國家添亂」「這樣才是好領導」。

在全體公司員工的「陪聊開解下」，龐先生情緒緩和了。（取材自上觀新聞）
在全體公司員工的「陪聊開解下」，龐先生情緒緩和了。（取材自上觀新聞）

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