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新疆到河北不算遠！新人「雲」婚禮 愛傳3000公里

中國新聞組／北京1日電
新郎周碩駐守邊疆，無法返鄉，他全程「雲」陪伴，與新娘崔哲完成這場特殊的婚禮。（取材自衡水日報）
新郎周碩駐守邊疆，無法返鄉，他全程「雲」陪伴，與新娘崔哲完成這場特殊的婚禮。（取材自衡水日報）

近日，河北衡水一對新人舉辦一場特殊的婚禮，新郎周碩駐守邊疆，新娘崔哲是一名志願消殺，在家鄉防疫，在戰「疫」時刻，兩人相距三千公里，在「雲」上相見，步入婚姻殿堂。

崔哲端起茶盞向公公婆婆敬茶。（取材自衡水日報）
崔哲端起茶盞向公公婆婆敬茶。（取材自衡水日報）

衡水日報報導，結婚當日，沒有迎親車隊，沒有新郎，甚至沒有婚車司機。新娘崔哲一人駕車從娘家出發，到麗景福苑小區的新房內，新郎周碩則全程「雲」陪伴，完成這場特殊的婚禮。鏡頭裡，周碩莊重地向岳父岳母敬茶，真摯地承諾，「爸，媽，請放心，我一定會好好待她，給她幸福。」隨後，在麗景福苑新家內，一臉嬌羞的崔哲端起茶盞向公公婆婆敬茶，屏幕那端的周碩看著這一幕也忍不住紅了盈眶，「終於，你成了我的新娘！」

來源：youtube

報導說，周碩和崔哲都是衡水市桃城區人，二人在朋友的一場婚禮上相識。新郎周碩畢業於國防科技大學，現駐守新疆，每年只能回家一次；新娘崔哲從小就有從軍夢，上大學前參軍入伍2年，後到哈爾濱師範大學就讀。

共同的從軍經歷，讓兩顆年輕的心越走越近。2020年9月，周碩難得從部隊回來，經雙方父母商議，周碩和崔哲登記、訂婚，還拍了婚紗照。不料，婚期將近，多地卻出現散發病例。「婚房、婚禮、婚宴都準備好了，但鑑於目前疫情防控形勢，我們決定一切從簡。」崔哲說，「非但無怨無悔，反倒覺得疫情下的『雲』婚禮，意義非凡，終身難忘。」

身穿防護服的退役軍人，齊聲祝賀新娘崔哲「新婚快樂」。（取材自衡水日報）
身穿防護服的退役軍人，齊聲祝賀新娘崔哲「新婚快樂」。（取材自衡水日報）

疫情發生後，崔哲加入到衡水市退役軍人應急志願先鋒隊，投身到義務消殺中，用一己之力助力家鄉防疫。在消殺中，崔哲結識了眾多戰疫的「兄弟」。大家得知她的婚事後，給她送上了一個大大的「驚喜」。1月30日上午，大家讓崔哲首先駕車來到衡水北站，等在那裡的16名身穿防護服的退役軍人們齊聲高喊，「新婚快樂！」

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