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春運返鄉被「封門」隔離 地方「加碼防疫」惹民怨

記者賴錦宏、羅印冲／綜合報導
有群眾反映返鄉前被告知不須隔離，但返家門後卻被貼上封條，禁外出。（取材自微博）
有群眾反映返鄉前被告知不須隔離，但返家門後卻被貼上封條，禁外出。（取材自微博）

為避免春運期間人員大規模流動，不利防疫，中國官方提倡「就地過年」之下，春運前三天，鐵路發送旅客，僅為去年同期的四分之一左右。此外，地方操作「就地過年」層層加碼，有群眾反映被告知不須隔離，但返家門後卻被貼上封條，禁外出。三大央媒為撫平民怨，均發聲要求糾偏。

中國國家衛健委發言人米鋒昨天表示，北京以外的各地不得對返鄉防疫措施「層層加碼」，也不能「一刀切」，明令「六不准」，違者將通報並要求整改。

中國官方倡導就地過年，今年春運前四天鐵路運輸量下跌75%。圖為北京南站候車廳旅客...
中國官方倡導就地過年，今年春運前四天鐵路運輸量下跌75%。圖為北京南站候車廳旅客稀少。（中新社）

官方日前發布通知，要求新冠肺炎疫情高風險地區民眾均應就地過年；中風險地區民眾原則上就地過年，出行需經屬地疫情防控機構批准；低風險地區則倡導民眾就地過年，非必要不出行。但此防疫措施卻遭地方「層層加碼」，形同逼迫民眾不要回家，引發大量民怨。

環球網報導，有些地方把持有七天内核酸陰性證明縮短為三天内的，有的把居家健康監測改為要求居家隔離，甚至個別地方出現對返鄉人員「封門、上鎖」現象。

來源：中新網

有群眾反映返鄉前被告知不須隔離，但返家門後卻被貼上封條，禁外出。（取材自微博）
有群眾反映返鄉前被告知不須隔離，但返家門後卻被貼上封條，禁外出。（取材自微博）

最近網上流傳著一張圖：中央要求「從低風險區返鄉持綠碼即可」，到省裡卻變成「要核酸檢測陰性證明」，到市就變成「要居家隔離」，到鎮裡變成「核酸證明+集中隔離+居家隔離」，到村裡變成「禁止返鄉」。這張圖雖有演繹成分，卻也是基層實情的折射。

對此，米鋒稱，春運期間防疫政策，是為降低疫情擴散風險，絕不是要對春節團聚設置超出防控需要的障礙。他表示，「層層加碼」和「一刀切」，既是一種「懶政」，也是對防疫資源的浪費，各地不得在現行政策的基礎上擅自「加碼」。

中國國務院聯防聯控機制31日祭出「六個不」，要求首都北京市以外的省區，不得在春運...
中國國務院聯防聯控機制31日祭出「六個不」，要求首都北京市以外的省區，不得在春運返鄉防疫措施搞「層層加碼」，不得在工作中搞「一刀切」。圖為寧夏吳忠市一個村落設置疫情防控檢查點，要求進村人員登記。（中新社）

米鋒提到，北京市以外的省市區，要做到「六個不」：不得隨意禁止外地民眾返鄉過年；不對返鄉人員實施集中和居家隔離措施；不對低風險地區跨省流動到城市的非重點人群進行核酸檢測；不對省域内低風險地區返鄉的非重點人群查驗核酸檢測證明；不對省域内返鄉人員進行居家健康監測；不得隨意延長居家健康監測的期限。

另據澎湃新聞報導，「能不能回家過春節？」成為在外地打拚民眾的懸念；針對返鄉政策被層層加碼一事，新華社、人民日報、央視三大央媒均發表評論文章，明確提出應該糾偏。

防疫 檢測 疫情

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