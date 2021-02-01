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北京強制「肛拭子」檢測 南韓旅客投訴大使館

中國新聞組／北京1日電
肛拭子採樣示意圖。（取材自微博）
肛拭子採樣示意圖。（取材自微博）

中國使用「肛拭子」核酸檢測新冠病毒引發海內外關注，有入境北京的南韓民眾表示，到了隔離飯店後，被強制進行肛拭子檢測，中方檢查人員還要求所有人把內褲脫下，「連女生和小孩都不例外」。

據香港01報導，南韓媒體「wowkorea」昨天刊出報導指，有韓國人在上月初抵達北京隔離飯店後，被通知要強制進行肛門檢測，覺得困擾，已向南韓駐中國大使館求助，希望可以避免肛拭子檢測。報導指，最後其提供糞便樣本代替採樣檢測。

肛拭子採樣會派發一根獨立包裝細棉花棒和收集管。（取材自微博）
肛拭子採樣會派發一根獨立包裝細棉花棒和收集管。（取材自微博）

事實上，肛拭子從去年就是中國的採檢方式之一，只是當時的檢測規模較小。直到最近北京市公布對一名9歲男童進行肛拭子後，這種採檢方式才成為話題。北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫生李侗曾認為，肛拭子能夠高準確率，減少漏診。

來源：澎湃新聞

而日前多家中國媒體轉傳報導的「石家莊市民肛拭子檢測後秒變企鵝，走路姿勢變成了外八字」消息，被石家莊市互聯網信息辦公室官方微博證實為錯誤謠言。

觀察者網報導，石家莊市衛健部門新冠專家組成員王海濱醫師表示，網傳消息為移花接木式謠言，石家莊自2021年發生疫情以來，從未採集過肛拭子，且肛拭子採集後並不會有明顯不適。

（視頻截圖）
（視頻截圖）

對此，網民留言表示：「那請說說這視頻裡的人是怎麼了」、「這是割皮包了，想當年和大學同學一起做完手術，三天後在眾目睽睽之下走進教室就是這姿勢」、「老太太也割包皮？」、「你不說都沒發現，絕了」、「這是用了肛拭子，還是馬桶塞！」

早前也有自稱曾做過肛拭子的網民表示，整個檢測大概只花十秒，雖然測完第一次「連上廁所都不會了」，但習慣之後會「非常順暢」。

根據中國國家衞健委的指南，肛拭子檢測是將棉花棒放入直腸約三至五公分處採集。

檢測 中國 北京

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