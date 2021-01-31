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4任市委書記都被查！ 廣東湛江市創反腐工作紀錄

中國新聞組／上海31日電
中央紀委國家監委網站發布消息：廣東省湛江市委前常委、市政府前黨組成員陳光祥被開除黨籍和公職。（取材自中國青年報）
中央紀委國家監委網站發布消息：廣東省湛江市委前常委、市政府前黨組成員陳光祥被開除黨籍和公職。（取材自中國青年報）

廣東省紀委監委近日發布消息，廣東省湛江市委前常委、市政府前黨組成員陳光祥被「雙開」。陳光祥是被查的第六個湛江市委常委，而曾任湛江廉江市委書記的他，也是該縣級市被查的第四個市委書記，創下反腐工作新紀錄。

解放日報·上觀新聞報導，陳光祥於去年10月21日被查。公開履歷顯示，陳光祥1963年11月出生，廣東湛江徐聞人，1982年8月參加工作後，長期在湛江任職。陳光祥於2004年8月任湛江市遂溪縣副縣長，2006年9月至2011年2月任湛江市人口和計畫生育局副局長、局長等職。2011年2月至2017年7月，先後任湛江廉江市長、市委書記，湛江市委常委、廉江市委書記等職。2017年7月至被查，任湛江市委常委、市政府黨組成員。

通報顯示，陳光祥不如實報告個人去向，違規借用管理服務對象車輛，從事營利活動，擁有非上市公司股份；違反國家法律法規，長期打麻將賭博；利用職務上的便利，在工程承攬、土地出讓等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物等。

報導說，陳光祥是首個被通報長期打麻將賭博的廳官。陳光祥在廉江任職超過6年，期間於2014年11月至2017年7月任廉江市委書記一職。

據報導，近年來，這個由湛江代管的縣級市，已有四任市委書記先後被查。

包括2016年3月，湛江市人民政府前副市長伍杰忠（副廳級）涉嫌受賄犯罪立案偵查；廣東省湛江市委前常委、政法委前書記陳吳涉嫌受賄退休半年後被查，2019年2月開除黨籍；去年6月，湛江市人大常委會前黨組副書記、副主任何鑫非法收受巨額財物被查，去年10月27日，何鑫被雙開。

報導稱，除了廉江，湛江下屬的赤坎區也出現塌方式腐敗，同一領導班子中，先後有區委書記、副書記、組織部長，檢察長被查。

除了下轄的廉江市、赤坎區，近年來，湛江也有包括市委書記在內的多個廳官被查。此外，包括廣東省政府前副秘書長魏宏廣、陳光祥、陳吳在內，近年來，已有六個湛江市委常委被查。

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