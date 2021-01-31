中國華龍1號核電機投入商轉 夠百萬人用1年

福建福清核電五號機組正式投入運轉。（新華社）

據新華社報導，中國 核工業集團有限公司（簡稱中核集團）昨宣布，全球第一部「華龍一號」核電機組福建福清核電五號機組正式投入商業運轉。

中核集團董事長余劍鋒稱，這象徵中國在三代核電技術領域正式躋身世界前列，中國成為繼美國 、法國、俄羅斯 等國家之後真正掌握自主三代核電技術的國家。

報導稱，華龍一號設計壽命60年，創新採用「能動和非能動」相結合安全系統及雙層安全殼等技術，在安全性上滿足國際最高標準。華龍一號所有核心設備均中國自製，所有設備自製率達88%，具批量化建設能力。

「華龍一號」每部機組每年可發電近100億千瓦時，能滿足中等發達國家100萬人口的生產和生活年度用電需求，同時相當於減少標準煤消耗312萬噸、減少二氧化碳排放816萬噸。

據澎湃新聞報導，美國和法國的三代核電首堆均拖期四到五年，華龍一號成為了全球首個按期投產的三代核電首堆。中核工程董事長徐鵬飛表示，「掌握核心技術，是快速解決問題的首要因素」，他說，中國經過30多年的積累和發展，技術、建造、運營水平都已實現了歷史性的重大跨越。

中核集團華龍一號總設計師邢繼說，與傳統的「157堆芯」相比，華龍一號的「177堆芯」是目前世界上獨一無二的裝載方案，不僅可以使核電機組的發電功率提升5%至10%，同時也增強了核電站的安全性。

報導還介紹，中國以往建造的核電機組設計運行壽命為40年，而華龍一號為滿足三代核電的要求，將機組的運行壽命從40年延長至60年。