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孫楊被選入「最討厭」運動員 外媒：以傲慢著稱

中國新聞組／北京31日電
孫楊。圖為2018年亞運會資料照。（中新社）
孫楊。圖為2018年亞運會資料照。（中新社）

中國游泳選手孫楊的禁賽令雖然被撤銷，抗拒藥檢的案件被發回重審，但其在海外運動界的負面形象卻難以刷退。西班牙媒體「馬卡報」日前刊出「世界體壇最遭人討厭的運動員」榜單，孫楊以「服用興奮劑、傲慢」等理由上榜。

每日經濟新聞報導，「馬卡報」還稱，孫楊因服用興奮劑而受到處罰，可能會被終身監禁。

不過，每日經濟新聞報為孫楊辯駁稱，孫楊被世界反興奮劑機構告到CAS國際體育仲裁法庭的原因是「暴力抗檢」，而非「服用興奮劑」；目前孫楊方面向瑞士最高法院上訴挑戰成功，CAS對孫楊的八年禁賽令被撤銷，案件已發回重審。

報導說，至於「傲慢」則是因為2019年南韓光州游泳世錦賽時，英國選手史考特（Duncan Scott）因不滿孫楊的暴力抗檢官司已在進行卻仍可參賽，便拒絕與奪得冠軍的孫楊合照，孫楊便對斯科特大喊「You loser, I'm win!」（你是失敗者，我贏了！），被歐美媒體批評傲慢自大。

來源：The Diana Clone Movie

榜單上除了孫楊，還有巴西足球員內馬爾（Neymar）以「假摔之王」為由上榜，美國拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）則是「愛炫富」、美國短跑選手加特林（Justin Gatlin）因「打敗短跑王者波特（Usain Bolt）」而被討厭。

美國 游泳 足球

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