窮死UP主「墨茶」被指有前科 網民：官方來洗地

墨茶去年中開始，陸續在B站公布自己的就醫動態，包括發現鼻部腫瘤，又因手術發現罹患糖尿病。（取材自墨茶B站網頁）

中國 直播主「墨茶」日前因糖尿病 酮酸中毒，貧病交迫、獨自在租屋處過世。此事引起社會唏噓，但隨後媒體開始報導墨茶有「犯罪紀錄」的黑歷史，網上相關討論跟著消失，網友指官方在背後操作轉移人們對這場悲劇根源的拷問。

22歲的墨茶，家住中國最貧困的角落之一：四川大涼山地區。美國 之音報導，墨茶幼年父母離異，家庭貧苦；高中輟學打工，月薪不足1000元，被雇主欠薪；奶奶離世後，被家人掃地出門；迫於生計，他用朋友支援的舊電腦開啟直播，但同年查出身患多種重病，無錢就醫只好放棄治療。

據報導，去年12月29日，他曾發文稱「老想吃草莓，最近被病折磨的吃什麼吐什麼，然後特別特別想吃草莓。可惜草莓太貴了」。由於酮酸中毒除了糖尿病的問題，也可能因飢餓而導致，因此有輿論認為墨茶其實是「餓死」。

墨茶曾發文稱：「老想吃草莓，最近被病折磨的吃什麼吐什麼，然後特別特別想吃草莓。可惜草莓太貴了。」（取材自墨茶B站網頁）

有網友說墨茶是「賣火柴的小女孩的現實版」，他也被稱是「最慘UP主去世」，過世消息衝上網路熱搜，頻道粉絲大幅增加100多萬，許多人留言悼念，認為中國雖然經濟起飛，但仍有許多貧困民眾需要幫助。

不過，墨茶事件之後一天，界面新聞就發出「餓死的B站UP主人生另一面：家境尚可，因違法多次被拘留」報導，稱墨茶家境小康但家庭複雜，其性格怪異，且有多次犯罪紀錄，但媒體始終沒有明確說明墨茶的犯罪紀錄類型。

目前網上關於墨茶之死的討論急速冷卻，但仍有網友為墨茶喊冤表示，「他生前違法犯罪是打黑工沒得到工資，然後去討薪被拘留了」。也有網友認為，墨茶之死的反轉與官方有關係，「他們就是想表達小康社會下絕不會有人被餓死」、「都說已經全面脫貧了，居然有人敢私自窮死，不給你安幾個罪名怎麼給老百姓交代。」有網友呼籲「不要中了宣傳陷阱」。

美國之音引述一名匿名的年輕人說，這些集體抹黑的文章不僅和墨茶生前在網上的敍述不符，也與地方媒體之前的報導自相矛盾。他認為，「『洗地文』背後一定有官方的指使，只為撇清政府和社會的責任，把這場悲劇發生的原因完全歸咎於墨茶本人」。

報導另外引述人權人士周鋒鎖說，墨茶之死的故事被改寫，因為官方害怕太平盛世面具被這樣的悲劇戳穿，於是想方設法製造自己的版本，「這就是對弱者的第二次輾壓」。