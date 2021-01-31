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耗子尾汁！中國官方禁「私下約架」等武術亂象

中國新聞組／北京31日電
今年5月馬保國第一場真正公開比武上，遭業餘搏擊選手王慶民在30秒內被連續KO三次倒地。（視頻截圖）
今年5月馬保國第一場真正公開比武上，遭業餘搏擊選手王慶民在30秒內被連續KO三次倒地。（視頻截圖）

自詡「渾元形意太極拳掌門人」的馬保國早前因為被他人在格鬥中秒KO，事後還辯解稱年輕人「不講武德」、「耗子尾汁」（好自為之）等語，成為網路新流行語綠。如今事情鬧到連官方都看不下去，近日頒布「清理整治武術亂象規範賽事活動管理辦法」（以下簡稱「辦法」），禁止隨意自創門派、私下約架及自封「大師」等。

香港01報導，國家體育總局武術運動管理中心和中國武術協會29日印發該「辦法」，列出十類須重點清理整治的武術亂象，包括隨意自創門派、私下約架、惡意攻擊、相互詆毀、歧視他人；自封「大師」、「掌門」、「正宗」、「嫡傳」等稱號，欺世盜名，招搖撞騙，誤導群眾；以「拜師收徒」、「賀壽慶典」、「評比表彰」等為名收費斂財等。

而利用虛假廣告、虛假宣傳和惡意炒作等手段發表不當言論，造謠傳謠或騙取錢財，通過武術賽事和活動從事賭博、詐騙、非法集資等違法行為，以及利用武術活動場所或指使縱容他人從事封建迷信等非法活動的同樣被納入重點清理整治的領域。

馬保國分解了他的武術動作「閃電五連鞭」讓網友驚呼不已。（取材自澎湃新聞）
馬保國分解了他的武術動作「閃電五連鞭」讓網友驚呼不已。（取材自澎湃新聞）

「辦法」指出，一旦發現非法約架、惡意炒作、不規範比賽、偽大師假掌門招搖撞騙等違法違規苗頭，中國武術協會將及時報告、制止、處理，依法依規綜合運用多種監管方式，對拒不整改的個人或者組織將及時主動聯合多部門進行執法查處。

明報報導，中國近年的「約架」風潮始自2017年，綜合格鬥（MMA）拳手徐曉冬以打假傳統武術的方式，挑戰多個自稱太極掌門。自稱「雷公太極創始人」的魏雷在擂台上，面對徐曉東卻毫無還手之力，此後中國武術界掀起比武風。

來源：purported land

馬保國去年5月與民間武術愛好者王慶民切磋的過程中，快速被KO，影片曝光後引起熱議。

來源：purported land

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