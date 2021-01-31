「男變心因女變形」 大學網課教女生「旺夫」挨批

南開大學「形象管理」課件中的視頻。(取材自北方法制報微博)

一名自稱大三學生爆料稱某高校將「女子要旺夫」設為必修網課引發熱議。這名學生貼出網課截屏，稱不明白為什麼大學女生要學習這類旺夫課。被指高校則回應指網課是學習平台編寫，不是必修課，沒要求必須上。

瀟湘晨報報導，該網課由南開大學王姓老師講授，這名自稱大三生曬出三張網課截屏顯示，課程名為「形象對女人的重要性」，內容包含「男人的變心源自女人的變形」、「作為一個女人你看前面前面沒有，看後面後面沒有，可以想像你旺夫嗎？」等。

爆料者稱，「我的朋友和我都不明白為什麼旺夫對於大學女生來說是必須掌握的？為什麼男人的變心是必須接受的呢？為什麼為了女性家庭忽略自己連抱怨都要被指責呢？」並稱「打字的時候手都在抖，為什麼我的學校會把女人要旺夫作為必修網課？」，「我想問問南開大學的王老師：不知道您有沒有女兒，難道她老公出軌您也會把責任歸咎到她不注意提升自己嗎？」。

網課交女人要如何「旺夫」。(取材自北方法制報微博)

爆料的大三生並稱，自己並非南開大學學生，只是其所在的學校使用了南開大學發布在學習平台的內容，作為寒假的素質教育 網課。

報導說，網課截圖放上網絡後引發熱議，一度衝上微博 熱搜。不少南開大學的學生給爆料博主發私信澄清，學校確有這個課程，但是選修課。有南開學生稱上過王老師的女性行為藝術和禮儀模特實踐課，老師會講服裝搭配、化妝技巧等， 「整體氛圍就是展示女性自己的魅力，沒有簡報上那麼極端」。

資料顯示，王姓老師現為南開大學文學院文化素質教學部副教授。南開大學文學院一名工作人員回應指出，網傳截圖內容是2013年「超星爾雅」學習平台編寫，與南開無關。超星爾雅平台客服人員稱，這個課程是女性形象管理課程中的一個章節，由學校訂購的，如果學校不想讓學生上，可以把課程暫時關閉。