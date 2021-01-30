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舌尖上的寶藏！漢「五格濡鼎」宛如現代「鴛鴦鍋」

中國新聞組／北京30日電
漢朝文物「五格濡鼎」，堪稱現代「鴛鴦鍋」始祖。(取材自四川博物院)
漢朝文物「五格濡鼎」，堪稱現代「鴛鴦鍋」始祖。(取材自四川博物院)

考古隊近日在江蘇淮安盱眙縣發現一座漢代陵墓，主人是漢武帝的哥哥江都王劉非，其中一件文物「五格濡鼎」非常像現代火鍋，儼然現今「鴛鴦鍋」始祖；不得不說，原來中國人愛吃火鍋是「基因」裡帶的。

大眾網報導，漢代這件「五格濡鼎」烹煮器皿，內部用四塊隔板和一個圓筒將鼎分成五個獨立區域，與現代的九宮格火鍋如出一轍，這也是迄今為止中國出土的唯一一件西漢分格銅鼎。專家表示，「五格濡鼎」的出土將火鍋歷史一口氣向前推進三、四百年。

其實，戰國時期就出現火鍋雛形；據考證，當時的鍋主要以陶罐、銅鍋為主，稱為「斗」。火鍋在古代稱為骨董羹，取食物在鍋中烹煮時發出「咕咚咕咚」的聲音而命名。2000多年前西漢的「五格濡鼎」，堪稱現代「鴛鴦鍋」始祖；南北朝，「通鼎」成為火鍋最普遍的器皿，至此跟現代火鍋基本上一樣。

從元、明、清到現今，火鍋器皿的變化並不大。元朝，火鍋流傳到蒙古一帶，用來煮牛羊肉；到北宋時代，汴京開封的酒館，冬天已有火鍋應市。

至清朝，火鍋不僅在民間盛行，更成為「宮廷菜」，乾隆皇帝愛吃火鍋成癖，他多次遊江南，每到一地必備火鍋。相傳嘉慶元年正月在宮中大擺「千叟宴」，全席共上火鍋1550多個，應邀品嘗者達5000餘人，是歷史上最大的一次火鍋盛宴。

報導稱，白菜、菠菜、菌類等是今天火鍋桌上常見的蔬菜，但據考究，並沒有出現在2000多年前的中國。直到南北朝，白菜才進入史料，那時候它的名字叫做「菘」；菠菜成為火鍋食材在唐以後；不過漢代《禮記》有食用菌類的記載。由此推斷，菌類可能是火鍋桌上陪伴最長久的食材。

從陶土容器到精緻銅鼎，從單一口味到花樣九宮格，從傳統食材到外來的蔬菜，2000多年來，火鍋見證了人類對舌尖品味的不懈追求，進而構成了「美食基因」。

漢朝「五格濡鼎」的出土，將火鍋歷史一口氣向前推進了三、四百年。(取材自四川博物院...
漢朝「五格濡鼎」的出土，將火鍋歷史一口氣向前推進了三、四百年。(取材自四川博物院)
漢朝「五格濡鼎」的出土，將火鍋歷史一口氣向前推進了三、四百年。(取材自四川博物院...
漢朝「五格濡鼎」的出土，將火鍋歷史一口氣向前推進了三、四百年。(取材自四川博物院)

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