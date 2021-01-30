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管太多? 教育部「防娘炮」 網炸鍋：女性是貶義詞嗎

中國新聞組／綜合報導
中國全國政協委員近日提出「防止男性青少年女性化」的提案，而中國教育部也回應，會注重培養學生的陽剛之氣。 此為示意圖。（取材自ingimage）
中國全國政協委員近日提出「防止男性青少年女性化」的提案，而中國教育部也回應，會注重培養學生的陽剛之氣。 此為示意圖。（取材自ingimage）

中國早年出現過「娘炮」爭議，官媒也曾批評「娘炮」是「病態文化」。而近日有全國政協委員再提出「防止男性青少年女性化」的提案，教育部回應將培養學生的「陽剛之氣」，增聘體育教師，還要針對青少年「心理健康」教育。但網友對此炸了鍋，批評教育部「管太多」。  

香港01報導，教育部在答覆函指出，將要求各省、校加大《體育美育兼職教師管理辦法》落實力度，在「國培計畫」、「省培計畫」中，加大力度提高體育教師素質能力，並適度改進體育教師教學方法、形式，更多注重學生「陽剛之氣」培養，並繼續通過多種渠道新增體育教師。

答覆函並提到，會建立日常參與、體質監測和專項運動技能測試相結合的考查機制，將達到國家學生體質健康標準要求作為教育教學考核的重要內容，引導學生養成良好鍛煉習慣和健康生活方式，錘煉堅強意志，培養合作精神。

中小學校方面，會客觀記錄學生日常體育參與情況和體質健康監測結果，定期向家長反饋。同時，會改進中考體育測試內容、方式和計分辦法，形成激勵學生加強體育鍛煉的有效機制。此外，會加強大學生體育評價，探索在高等教育所有階段開設體育課程。

鳳凰網報導，對於教育部表示將更注重培養學生「陽剛之氣」，並通過多種渠道新增體育教師，對此，網友砲火連連。

「有病，女性是貶義詞嗎」；「教育不應該是為了培養男人、女人，教育就是在培養人」；「其實一個辦法就行，讓爸爸帶孩子，爸爸做全職家庭婦男，保證陽剛」；「這個國家男的比女的多出了7000萬了，還嫌不夠陽剛？」還有對「陽剛」下了注解：「什麼是陽剛之氣？一個男的只要他有責任心，有擔當，有勇氣就是好男兒。」

教育部 中國 香港

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