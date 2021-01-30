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石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

中國新聞組／北京30日電
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

中國最近新增新冠病毒的核酸檢測方式是透過「肛拭子」，引起熱議。重災區河北石家莊已經開始採用肛拭子採檢，部分人被採檢完後走路「變樣」的視頻在網路上流傳，許多人留言表示，看了心疼，不該笑的，但真的忍不住。也有經歷過肛拭子的人表示，直到護理師掰開我臀部，我才了解國家正面臨防止疫情爆發的壓力。

肛拭子核酸採檢示意圖。（視頻截圖）
肛拭子核酸採檢示意圖。（視頻截圖）

北晚新視覺網報導，根據網路上的視頻，石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢，讓許多網民看了忍不住笑出來，但也理解這是為了抗疫不得不承受的事情。「傷害性不大，侮辱性極大」這句話被認為精準形容經歷肛拭子採檢，也成為網路流行語。

報導指，專家曾表示，除了鼻咽拭子，肛拭子檢測可以在一定程度上提高新冠病毒感染者的檢出率，甚至肛拭子檢測陽性時間更快，而且有少部分病例在病程後期臨床症狀改善，鼻咽、扣咽拭子核酸核酸轉陰後，肛拭子仍持續呈陽性的情況。

來源：中山北坊

央視曾報導，肛拭子只用在部分集中隔離的病毒感染風險人員。據北京市20日疫情防控新聞發布會指出，大興區病例所在學校的全體學生、教職工等已經進行了鼻咽拭子、口咽拭子、肛拭子及血清檢測。

不少已經做過肛拭子的人在微博上發表心得：「看了官方的宣傳圖，已經打消了回家過年的念頭，病死事小，失節事大」、「我做過兩次肛拭子，每次做完肛拭子還要做一次咽拭子，好害怕護士忘記換棉籤」。

而一位王姓受訪民眾表示，當時兩名護理師要自己緊抓椅子，並用手掰開臀部，「剛開始我很害羞，但我了解國家正面臨防止疫情爆發的壓力」。

檢測 疫情 北京

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