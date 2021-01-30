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不是玩笑！法媒：肛拭子更可靠

中國新聞組／北京30日電
人民網發布了中國網民製作的核酸肛拭子採樣示意圖。（取材自人民網）
人民網發布了中國網民製作的核酸肛拭子採樣示意圖。（取材自人民網）

中國新的「肛拭子」核酸檢測引起海內外注意。一些法國媒體29日刊出報導介紹中國採用肛拭子檢測的消息，並指出肛拭子更可靠，但也更加令人不舒適。

環球網報導，法國「南方日報」以「中國的直腸新冠病毒檢測法被認為更加可靠而準確 這不是一個玩笑」為題，指出直腸樣本檢測被認為比鼻咽樣本檢測更可靠、更精確，但並不是所有人都認可。因為做肛拭子檢測時，要將一根浸在鹽溶液中的2、3厘米長棉籤插入肛門，然後分析樣本。

報導指，使用這種檢測法發現病毒的機會更大，因為病毒在直腸中的停留時間比在呼吸道中的停留時間長。

環球網也引述法新社報導，該標題為「中國採用肛拭子檢測新冠病毒，不太方便但很可靠」，稱中國對高危人群和有國外旅行史者進行肛拭子檢測。有接受檢測的人評論稱，這種檢測並不痛苦，但讓人略感羞愧。

報導稱，雖然肛拭子檢測不算方便，還讓人有些難為情；但「插鼻孔」檢測也同樣令人很不舒服而且準確率比前者低。

報導指，由於不夠方便，肛拭子檢測只用在「針對性篩查」，並非要在全中國推廣，鼻咽拭子檢測仍然是目前最普遍的檢測方法。

檢測 中國

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