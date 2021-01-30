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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

暖心！南京這座動物園因疫巨虧 全城人連夜認養「寶寶」

中國新聞組／北京30日電
紅山動物園是南京市、江蘇省兩級野生動物收容救護中心，一直承擔救助和放歸野生動物的重任。圖為放歸野生動物。(取材自中新網)
紅山動物園是南京市、江蘇省兩級野生動物收容救護中心，一直承擔救助和放歸野生動物的重任。圖為放歸野生動物。(取材自中新網)

澎湃新聞報導，1月26日，南京紅山動物園疫期虧損3000多萬（人民幣，下同）的報導引發社會關注。報導發布後，園方接到大批愛心認養電話，僅27日一天，就有300多名網民加入園方愛心認養平台。

中新網報導，紅山動物園的園長沈志軍28日說：「沒想到，從昨天到今天，認養動物的熱線電話被打爆了，建起的認養群，建一個滿一個，大家都太熱情了。」

不僅僅是南京市民，不分地域的網民都在熱情地轉發認養信息：「個人認養大熊貓，3000元/隻/年；家庭認養，5000元/隻/年；學校認養，50元/人/隻/年；單位認養，50000元/隻/年……。」

根據認養清單，熊貓、狐猴、犀鳥、老虎、金錢豹、長頸鹿、大象……等動物園裡的動物「寶寶」們，幾乎都可以成為認養對象。

「紅山動物園一直都是南京市、江蘇省兩級野生動物收容救護中心，還設有專門的野生動物救助熱線，隨時有獸醫可以提供救援幫助。」沈志軍說，僅去年一年，在疫情嚴重影響經營的情況下，動物園依然收下2000多隻野生動物，「包括市民發現的本地動物，和海關、公安查收的非法走私外來動物。」

「本地動物在救治健康後我們會放牠們回歸大自然，這個數量也挺大的……。此外，還有一些外來動物，由於生長環境不同，幾乎很難在本地的野外生存，也無法送回異國的家鄉，就只能留在動物園裡養到老了。對於受傷的野生動物，動物園也是不計成本地救治。」沈志軍算過，野生動物的救助和放歸資金，對正常經營情況下的動物園來說，是可以覆蓋在經營收益裡，「然而去年開始的疫情，讓動物園的經營收入大幅下降，這一塊的支出就很吃力了。」

紅山動物園並沒有因此放棄救助野生動物，與公益機構合作設立野生動物「助它重返自然」公益籌款項目。沈志軍說，從去年7月開始的這一期計畫籌集50萬元左右，到今年1月份已籌集20多萬元，沒想到剩下的一半，這幾天就火速籌滿了。

南京市民張女士表示，自己全家都是紅山動物園的「自來粉」，不僅第一時間認養動物園裡的長頸鹿寶寶，還關注動物園的網上直播和研學營項目，「動物園給大家帶來無盡的快樂和溫暖，我們只是想做點事謝謝它。」

紅山動物園曾被評價為「華東乃至中國最好的公立動物園之一」。在中國國內大多動物園經營模式還比較原始的時候，紅山動物園很早就取消動物表演和投餵，開始關注動物的福利問題，並且不惜投入大量資金用於動物生活環境的改造、保護和科研工作。

南京紅山動物園為動物們盡可能準備良好的生活環境。(取材自中新網)
南京紅山動物園為動物們盡可能準備良好的生活環境。(取材自中新網)

動物園 營收 疫情

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