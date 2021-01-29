成都女買魷魚 煮5分鐘渣都不剩…專家：疑凍融現象

成都一位市民發布視頻稱，自己購買的兩斤魷魚在焯水後「消失」，煮約8分鐘時，完全不見魷魚。（視頻截圖）

四川成都一女子在市場上買了兩斤魷魚，在烹飪前焯水一會，沒想到魷魚竟在水中消失了。她不信邪再買一次，把煮魷魚的過程全拍下來發布在網上，引來當地市場監督管理局的調查。網友表示，「肯定是魷魚有問題，魷魚就算再小，長時間煮過也不會消失」。

來源：YouTube

據網易報導，女子在視頻稱，自己購買的兩斤魷魚在焯水後「消失」，只見她將魷魚在放進鍋中焯水後，用漏勺只能撈起零星的殘渣。之後，她又到菜市場買了魷魚放到鍋中水煮，並用定時器計時。5分鐘30秒後，魷魚不見了，鍋中的水變成白色，表面漂浮著泡沫。煮到約8分鐘，鍋中的水變成粉紅色，完全看不見魷魚。

有網民對女子煮魷魚的過程及時長提出質疑，「是魷魚造假還是你的視頻造假了？中間你都剪掉了，如何取信於人啊？」「焯水就是在開水裡過一下，不是讓你煮八分鐘……新鮮魷魚也禁不住這麼煮」。

成都一位市民發布視頻稱，自己購買的兩斤魷魚在焯水後「消失」，煮約8分鐘時，完全不見魷魚。（視頻截圖）

認證為「中國 漁業協會原生水生物及水域生態專業委員會主任委員周卓誠」的博主@開水族館的生物男分析，「水發的魷魚，用海水+淡水+碎冰泡發，原本一斤可以（泡）發一斤半，這個多燒一會就化了。以及，即便正常魷魚，不夠新鮮，燒太久也會化」。

此外，中國農業大學食品學院副教授朱毅也表示，這種情況可能是魷魚被反覆解凍後導致細胞被破壞，細胞中的液體流出，食材新鮮度下降，在生物學上叫「凍融」。加上長時間蒸煮，視覺上產生了「化」的感覺，海參等水產品也會有這種現象。此外，食材中的細菌腐爛、食材在大量吸水泡發後長時間蒸煮，也會導致「融化」。