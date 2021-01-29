我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2576萬例 加州破327萬

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

指牛為馬？福特中國海報鬧烏龍 網友：想賺錢沒誠意

中國新聞組／北京29日電
福特中國官方微博28日發布宣傳海報，卻赫然寫著四個大字「中國·馬年」。（取材自微博）
福特中國官方微博28日發布宣傳海報，卻赫然寫著四個大字「中國·馬年」。（取材自微博）

「福特中國」官方微博28日發布宣傳海報，今年是華人的牛年，宣傳海報卻赫然寫著四個大字「中國·馬年」，消息一出立刻登上微博熱搜。沒想到鬧出烏龍的福特，不僅沒撤下廣告，還稱「馬年」是為了宣傳自家「電動野馬」。網友不買帳，有人調侃，「古有趙高指鹿為馬，今有福特牛馬不分」。

綜合媒體報導，以往不少大型企業在做宣傳時也經常出現烏龍，不同之處在於，其他企業發現網友提醒後會迅速刪除海報或發表說明。但「福特中國」28日發表宣傳海報，到當天下午仍未更換宣傳海報，因此，有網友表示：「福特想要賺中國人的錢，卻沒有表現出任何誠意。」

有網友在微博下留言，「可能是為了宣傳自己的電動野馬，故意說的馬年。也就是，中國的電動野馬製造元年」，隨後福特中國回覆表示，「你是不是偷看了標準答案：福特最知名的『一匹馬』先鋒純電SUV MUSTANG MACH-E國產元年，簡稱中國馬年」。而在宣傳海報中，確實出現了「春風得意馬蹄疾」詩句和「野馬」電動車

對於網友的吐槽，福特中國回應，「沒有操作錯誤，我們心中有電馬。『2021中國·馬年』，不是一次『手抖』引起的失誤。我們正式宣布2021 Mustang Mach-E中國製造，開啟電馬的國產元年。所以對我們而言，今年是福特電氣化、智能化轉型，快馬加鞭的一年」。

中國自媒體認為，「福特中國」宣傳海報中的「馬年」二字，即使是行銷，也要在海報中用合適的語詞圓場，這種不合時宜的宣傳，只會造成負面影響。「福特中國」確實有了熱度，甚至登上微博熱搜，但這對於「福特中國」提高知名度、提升品牌價值並沒有好處。

中國 微博 電動車

上一則

4歲孫女拉不住他…爺爺闖紅燈 下一秒被撞亡

下一則

2百人確診、1人毀全城! 吉林揪出「零號病人」 檢調擬追刑責

延伸閱讀

指牛為馬？「福特中國」農曆年宣傳海報鬧出大烏龍

指牛為馬？「福特中國」農曆年宣傳海報鬧出大烏龍
全球車用晶片缺貨荒 台積電超急件趕工

全球車用晶片缺貨荒 台積電超急件趕工

布碌崙華康會派發蔬果 61分局長福特助陣

布碌崙華康會派發蔬果 61分局長福特助陣
福特捐1.5萬口罩 給就職典禮參與者

福特捐1.5萬口罩 給就職典禮參與者

熱門新聞

中外交部21日凌晨宣布，對28名川普政府時期官員實施制裁，龐培歐名列其中。(路透)

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

2021-01-21 21:40
共和黨籍參議員柯頓今天在參院表示，中國制裁28名川普官員，中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，以回敬北京。(歐新社)

參議員要求回敬北京！「崔天凱如涉制裁 應立即驅逐」

2021-01-22 19:25
杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
送賣員馬煜淞聯繫開鎖人員，打開老人家的鐵門。（視頻截圖）

老人悲歌！ 送不出去的餐…讓外賣小哥淚流滿面

2021-01-22 12:00
中國近日宣布制裁前美國國務卿龐培歐等28名「反華政客」。(路透)

掐斷再就業之路！反華28政客被制裁 恐年損30億

2021-01-22 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…