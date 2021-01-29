指牛為馬？福特中國海報鬧烏龍 網友：想賺錢沒誠意

福特中國官方微博28日發布宣傳海報，卻赫然寫著四個大字「中國·馬年」。（取材自微博）

「福特中國 」官方微博 28日發布宣傳海報，今年是華人的牛年，宣傳海報卻赫然寫著四個大字「中國·馬年」，消息一出立刻登上微博熱搜。沒想到鬧出烏龍的福特，不僅沒撤下廣告，還稱「馬年」是為了宣傳自家「電動野馬」。網友不買帳，有人調侃，「古有趙高指鹿為馬，今有福特牛馬不分」。

綜合媒體報導，以往不少大型企業在做宣傳時也經常出現烏龍，不同之處在於，其他企業發現網友提醒後會迅速刪除海報或發表說明。但「福特中國」28日發表宣傳海報，到當天下午仍未更換宣傳海報，因此，有網友表示：「福特想要賺中國人的錢，卻沒有表現出任何誠意。」

有網友在微博下留言，「可能是為了宣傳自己的電動野馬，故意說的馬年。也就是，中國的電動野馬製造元年」，隨後福特中國回覆表示，「你是不是偷看了標準答案：福特最知名的『一匹馬』先鋒純電SUV MUSTANG MACH-E國產元年，簡稱中國馬年」。而在宣傳海報中，確實出現了「春風得意馬蹄疾」詩句和「野馬」電動車 。

對於網友的吐槽，福特中國回應，「沒有操作錯誤，我們心中有電馬。『2021中國·馬年』，不是一次『手抖』引起的失誤。我們正式宣布2021 Mustang Mach-E中國製造，開啟電馬的國產元年。所以對我們而言，今年是福特電氣化、智能化轉型，快馬加鞭的一年」。

中國自媒體認為，「福特中國」宣傳海報中的「馬年」二字，即使是行銷，也要在海報中用合適的語詞圓場，這種不合時宜的宣傳，只會造成負面影響。「福特中國」確實有了熱度，甚至登上微博熱搜，但這對於「福特中國」提高知名度、提升品牌價值並沒有好處。