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公園跳舞、走秀…成都83歲老奶奶抖音圈粉逾60萬

中國新聞組／北京29日電
鄭婆婆歡快的舞姿和走秀，吸引了一大批中年粉絲。（取材自紅星新聞）
鄭婆婆歡快的舞姿和走秀，吸引了一大批中年粉絲。（取材自紅星新聞）

優雅的步伐、慈祥的笑容、獨特的舞姿……成都83歲的鄭婆婆愛靠著在各個公園跳舞、走秀，不但成為其中一景，還靠抖音收穫得60多萬粉絲，當起了網紅奶奶。

紅星新聞報導，在成都中老年「舞圈」裡，提起鄭婆婆，大家都不陌生。跳舞群裡，時常會有人發她的視頻。視頻中，她不是在跳舞，就是在走秀。「很多人喜歡我，從外地跑過來找我跳舞的都有。我很多粉絲都是中年人，我會和她們一起跳舞。」鄭婆婆說。「我老了，但是我活出了女人最美麗的模樣，跳舞和走秀就是我人生的目標追求。整個人更精神了，身體也更健康，很多粉絲喜歡我，我心裡也高興。」

鄭婆婆練習走秀。（取材自紅星新聞）
鄭婆婆練習走秀。（取材自紅星新聞）

鄭婆婆表示，自己退休前幹的是財務工作，上世紀90年代退休後自學跳舞，最先在建設路等地方跳，跳了近20年，還專門練過拉丁舞，由於拉丁舞有基礎，她就把拉丁舞帶入到交際舞中，帶著舞伴一起跳。上了年紀後，鄭婆婆怕體力跟不上，被人踩了也不比年輕時候，她又開始練習走秀，在家裡走、在街上走，甚至還去太古里走過。對於走秀，她有自己的技巧：「走秀的時候，肩膀不能動，要挺胸收腹，要走成一字線，肩膀適當扭一下，但是不要拽過去拽過來的，自然就走得好了。 」

鄭婆婆的抖音帳號共有60多萬粉絲，700多萬點讚。很多網友評論表示：「希望我老了也能活成這樣」、「老有所樂，向你的態度學習」。

鄭婆婆表示，「走秀和跳舞對我的人生很有幫助，平時走路都更有精神，有了精神就帶來快樂。老了我更喜歡走秀，雖然不能和專業模特比，但比平常人走得好些。如果能帶動更多中老年人一起跳舞鍛鍊更好，給大家傳遞的態度就是老了也可以活得精彩！」

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