後車廂塞300斤活豬 山東男返鄉探親載回父母的愛

山東男子的後車廂裡躺著一隻大活豬，這是父母給他的禮物。(視頻截圖)

因應就地過年政策，山東男子便提早回老家探親。臨走時爸媽將一頭幾百斤的活豬塞進了他的後車廂，一來惦記著城裡豬肉貴，一來過年家裡有殺年豬的習慣。雖然過年不能同室歡樂，但是也將父母的愛「打包」讓兒子帶走。「好久沒吃豬肉」此舉讓網民羨慕不已，但後車廂載運活體也引發討論。

來源：YouTube

cnBeta報導，來自山東臨沂的郭先生回家探親臨走時，父母將自家養的活豬塞了一頭到後車廂。現場視頻中可以看到一隻大豬躺在車廂裡，車廂裡的部分物品沾染些泥土。

這頭活豬有300多斤，郭先生在臨近的屠宰場花了150元錢，將活豬處理了，原生態的豬肉也在分給親戚同事朋友後留了一些，用於在城裡過年用

對於這件事，網友們從技術的角度討論此事，比如轎車的後車廂能不能用來塞活禽家畜？雖然這隻活豬並未超過承載極限，可仍會有一些問題，比如通風不暢行車時間過長可能導致牲畜憋悶而死、車內異味、弄髒後車廂、增加油耗等。2011年有篇報導，轎車因在後備箱塞活驢而被教育 處罰，只是適用的具體規定不詳。

但更多的評論圍繞「父母沉重的愛」、「打工人不容易」、「希望疫情 盡快過去」等暖心回應。