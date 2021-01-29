2百人確診、1人毀全城! 吉林揪出「零號病人」 檢調擬追刑責

吉林出現超級傳播者，圖為防疫人員在對一個封閉管理的社區進行消毒殺菌。（中新社）

一人毀全城！造成吉林通化封城 的「0號傳染源」確認，檢察機關已介入調查。黑龍江一名傳銷人員日前帶著新冠病毒到吉林通化傳銷，結果導致203例確診。同時因為緊急封城，一度造成全城40萬人斷糧，當局一口氣處分14名抗疫不力的官員。

綜合媒體報導，通化市東昌區人民檢察院28日宣布，對此妨害傳染病防治案提前介入偵查。新華社指出，追究0號感染源刑責，宜依法審慎，不要惜字如金，「當事人也是受害者」。

2021年1月12日通化市新型冠狀肺炎疫情 爆發，通化市東昌區新站街「源升品質生活坊」經營者季某某，於2021年1月9日聘請黑龍江籍人員林某某到通化市東昌區為其產品進行銷售宣傳引起。1月17日，通化市公安局東昌分局已對該案以妨害傳染病防治罪立案偵查。

通化市東昌區人民檢察院28日宣布，對「源升品質生活坊」妨害傳染病防治案提前介入偵查。由於通報只有274個字，公眾對這件事還有很多疑問。鑑於這是新冠肺炎 疫情暴發以來為數不多的妨害傳染病防治案，而且社會各界高度關注，新華社建議有關方面不要惜字如金。

根據吉林衛健委通報，截至1月8日24時，即季某某邀請林某某去通化開展活動時，吉林省已連續252天無新增境外輸入確診病例，屬於低風險地區。而從後來公布的林某某活動軌跡看，他與1月9日之前黑龍江省的幾個中高風險地區似乎沒有交集。

檢索新聞可知，吉林省市場監管廳緊急通知發布於1月16日。而季某某邀請林某某來吉林從事銷售宣傳是在1月9日。如果禁令在後，銷售宣傳在前，是否也不宜追溯性執法？

還有一點值得商榷的是，妨害傳染病防治罪的主觀方面，還必須有違反傳染病防治法規定的故意。而林某某是新冠肺炎無症狀感染者，當時並沒有任何感染症狀，又來自一個低風險地區，應該不知道自己已被他人感染。即便跨省搞了一些宣傳營銷活動，是否也很難說林某某和季某某故意置傳染病防治法於不顧？

新華社提醒，從保障公民權利的角度看，對傳染源的追溯問責，應該格外謹慎。嚴格意義上講，如果不是故意違反傳染病防治法，沒有違反防疫規定，無論是0號傳染源，還是1號傳染源，也都是受害者。

報導指出，網民對於新華社觀點多數贊成，「法制不能變成罰治」、「罰治一語道破啊」、對故意隱瞞病情的可以追責，但自己都不知道，潛伏期中就不能追責」。