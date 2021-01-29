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春運人潮不見了 鐵路航空旅客降6成 車站旅客稀稀落落

特派記者陳言喬／北京29日電
有返鄉民眾穿上保護衣在乘客稀少的北京南站候車。（美聯社）
有返鄉民眾穿上保護衣在乘客稀少的北京南站候車。（美聯社）

一年一度的春運28日啟動，今年因為疫情，官方與企業呼籲「就地過年」下，人員出行大幅減少。春運首日，各地的火車站、機場均不見往年的擁擠人潮。首日發送旅客1991萬人次，還不到去年春運首日的3成。中國交通運輸部預計今年春運客流為11.52億人次，比去年疫情爆發時減兩成，比2019年更是大幅下降六成多。

來源:YouTube

國鐵集團表示，春運第一天，鐵路發送旅客約400萬人次，同比去年下降六成六。當中被稱為「農民工大站」的北京西站通報，首日的客流量為2萬5000人，較去年春運首日客流量大減近八成七。昨天凌晨零點48分開往重慶的首列班車可載1200多人，結果只賣出283張票。

此外，上海虹橋車站通報昨發送旅客是10萬人次，是去年的四分之一；杭州車站13萬，比去年少四成五；合肥南站較去年少三分之一。多地車站的候車座椅、通道大廳，都是稀稀落落的旅客。

航空部分也是，北京首都機場運行控制中心指出，北京首都機場今年春運相比去年同期，旅客數量下降六成，航班數量也砍到四成半。

來自攜程的數據則顯示，2021年春運熱門航線中，廣州-成都、上海-成都、北京-成都、深圳-成都、杭州-成都、深圳-西安、廣州-重慶、上海-重慶、上海-昆明、杭州-昆明位列前十。但從價格來看，全國多地返鄉機票價格下降，其中，北京-重慶、上海-廣州降幅超過60%。

今年「就地過年」政策改變往年春節的人口流動，也對春節經濟造成影響。專家稱，一線城市因人口流出減少，餐飲娛樂等消費可能會增加，相反三四線城市及鄉村地區人口流入減少，消費會減少。

同時，線上購物、居家娛樂、線上辦公等宅經濟繼續受益，數位內容、電子產品等消費也會增加。

其次，大量人員留在當地，有助於解決企業春節後「招工難」問題，對穩定勞資關係有積極作用，「就地過年」者也能增加收入。

在旅遊部分，短途遊、本地遊的熱度將有所上升。多家旅遊平台網站顯示，一些家庭遊的高檔飯店住宿、家庭包棟型民宿訂單大增；「去哪兒」資料則顯示，今年北京、上海、廣州等幾個一線城市的除夕酒店餐廳預訂量較2019年同期增長三成，往年這幾個大城人潮除夕前都跑光了。

北京 機場 疫情

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